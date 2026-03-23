Torcida Zagreb raspala se zbog jednog člana?! Prekršio je sveti kodeks navijača i otkrio previše

Tjednima se po navijačkim krugovima šuškalo o incidentu vezanom uz Torcidu Zagreb. Prema navodima portala Hooligans.cz koji se bavi tematikom navijačke supkulture, pripadnici Torcide organizirali su "sačekušu" za jednog od istaknutih vođa zagrebačke podružnice i napali ga, a potom i raspustili tu lokalnu organnizaciju.

Prije spomenutog incidenta Bad Blue Boysi su ulovili istaknutog člana koji im je cinkao informacije o Torcidi Zagreb, ali i poruke s mobitela koje je razmijenio s jednim od članova Grobara, navijača Partizana. U navijačkom kodeksu, gdje je rivalstvo sa srpskim skupinama svetinja, takav čin smatra se neoprostivom izdajom. No priča tu ne staje. Dotični je navodno s Grobarima dijelio povjerljive informacije o kretanju i planovima vlastite skupine te pogrdnim riječima vrijeđao svoje članove, pa čak i prijateljsku skupinu No Name Boys, navijače Benfice.

Saznanja iz mobitela Bad Blue Boysi su odlučili objaviti na najvidljiviji mogući način - na svojoj tribini. Tijekom utakmice protiv Lokomotive (5-0) podignuli su transparente "Torcida Beograd", "Torcida uz drukere" i "Tko to ovde peva?". Poruke su bile jasne. Aludirali su na suradnju s beogradskom grupom, ali i na činjenicu da je vođa Torcide Zagreb postao "druker" i "cinker".

S druge strane, transparenta Torcida Zagreb nije bilo na utakmici Vukovara i Hajduka u Gradskom vrtu. Šuška se da ga neće ni biti do kraja sezone, da su njenim članovima zabranili dolazak na njihovu tribinu i da će potom u Splitu odlučiti što će napraviti s podružnicom za iduću sezonu.