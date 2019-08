EL: Potukli se igrači, navijači i policija, sudac iznesen s terena

Utakmica između Univerzitatee iz Craiove i mađarskog Honveda u Europskoj ligi prekinuta je u 120. minuti, nakon što je sjevernoirski sudac Arnold Hanter pogođen nekom vrstom pirotehničkog sredstva.

VERGONZOSO lo que ha pasado en el Craiova (🇷🇴) vs Honvéd (🇭🇺). Ambulancia en la cancha para el árbitro norirlandés Arnold Hunter, que ha sido impactado con un ¿petardo? en la cabeza. Otro año más. Partido interrumpido, pero apunta a que no se suspenderá, seguirá el 4º árbitro. pic.twitter.com/a7FHAGJ3Ur

Nakon toga je uslijedio sukob među igračima obiju momčadi na travnjaku.

Fin de match incroyable entre Craiova (Roumanie) et Honved (Hongrie). On jouait la 120e minute lorsqu’une bagarre a éclaté, l’arbitre a été blessé par un jet de pétard (?). Match interrompu juste avant les tirs au but. pic.twitter.com/SPu9J2N2q0