Totalni kolaps spomenika naše košarke: Vrijeme je da se Grad uključi i pokuša oživjeti Cibonu

Prolaze godine, mijenjaju se igrači pa i uprave, ali Cibona već godinama stoji na mjestu. Točnije, na rubu egzistencije, s opustošenom blagajnom i s nepoznanicom što donosi budućnost. Malo toga je promijenila i nova vlast na čelu s direktorom Tomislavom Šerićem koja je nastojala oživjeti klub i opet napuniti tribine Draženova doma, no bez novca se ne može puno.

Kratko je taj entuzijazam potrajao jer klub je već na početku sezone pokazao kakva mu je sudbina, no malo tko je mogao zamisliti da će ona biti ispadanje iz ABA lige nakon dva uvjerljiva poraza od slovenske Ilirije. Prvi put u povijesti.

Nekadašnji europski prvak i hrvatski brend, koji je odgojio na desetke NBA košarkaša, sezonu je završio s 46 poraza u svim natjecanjima. Sramotno i nedopustivo. Postoji mogućnost da 'vukovi' ostanu u ABA 1 ligi, to će se dogoditi ako osnivači izglasaju proširenje lige, koje je vrlo izvjesno, ali u tom slučaju Cibona bi morala iskeširati 250.000 eura za pozivnicu. Ili pokušati, kao jedan od osnivača, ishoditi besplatno sudjelovanje.

Kako god se rasplela ta priča, pitanje je ima li uopće smisla nastaviti s ovim mučenjem. Ugled je odavno rasprodan, interes za košarkom je totalno potonuo, a ovo što gledamo posljednjih godina, kako klub leži na podu i svi ga patosiraju, postalo je zaista tužno. Direktor Tomislav Šerić nedavno je rekao kako klubu treba 1,6 milijuna eura za stabilno funkcioniranje, a dva do pet milijuna eura kako bi složili konkurentnu momčad i, kao nekada, igrali europska natjecanja. Preživljavanje više nema smisla, jedina opcija je totalni remont, dolazak ozbiljnih investitora s jasnom vizijom, idejom i sredstvima koji će dignuti klub na noge, ustrojiti ga na svim razinama i opet uspostaviti jaku omladinsku školu u čijem su se bazenu stvarali hrvatski reprezentativci. Pa tek onda početi graditi momčad i planirati povratak na stare staze slave.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali prvu utakmicu polufinala doigravanja FavBet Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

To su trebali biti indijski investitori koji su prije dvije godine ušli u Cibonu i za početak uložili 1,5 milijuna eura. Taj novac prvotno je bio namijenjen za tekuće troškove, pokrivanje plaća i dijela dugova, bilo je predviđeno da nastave pokrivati dug (iznosi oko pet milijuna eura), ulagati u klub, pokušaju ga svojim sredstvima graditi malo po malo i vratiti tamo gdje pripada. No, ni uz silne pokušaje direktora Šerića i njegove molbe da osigura financijski mir i konačni napredak, to se nije dogodilo. Do dan danas nitko ih nije vidio, postali su misterij poput čudovišta iz Loch Nessa, za koje kažu da je čak viđenije od njih. I nitko ne zna kakve su njihove namjere, jesu li odustali od kluba, imaju li plan za budućnost i na koncu, znaju li oni uopće što rade instituciji hrvatske košarke?

Nisu ispunili obećanja, ali sve drže pod kontrolom. Uostalom, to su pokazali prije nekoliko dana kada je legendarni hrvatski košarkaš Nikša Prkačin htio financijski pomoći 'vukovima', poslao je pismo namjere, ali dobio je odbijenicu. Nisu prihvatili niti njegovu ruku spasa.

Budućnost je neizvjesna, ni sami igrači ne znaju ostaju li, što će biti s novom sezonom... Ako se nešto ne promijeni što se tiče investitora, možda i jedina slamka spasa u ovome trenutku jest intervencija zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Prvenstveno financijska, a onda u vidu sposobnog kadra koji zna veličinu ovog kluba, ima emociju za njega i spreman je pomaknuti ga s dna i najbitnije, neće dopustit rasipanje novca i pljačkanje kluba, što je na kraju i dovelo do ovog stanja koje traje posljednjih pet godina. Vrijeme je da se Grad uključi i spriječi propadanje spomenika naše košarke...

Kako je Cibona od vrha došla do dna? Kronologija pada

2006. - pokojni gradonačelnik Milan Bandić zaustavio isplatu redovitih sredstava klubu

2014. - Cibona osvojila ABA ligu pa prodala pozivnicu Eurolige Zvezdi za 800.000 eura

2019. - Emil Tedeschi iz Zagreba Cedevitu odvodi u Ljubljanu, propada i zadnji pokušaj fuzije

2023. - nakon 120 uzastopnih dana blokade računa klub je i službeno završio u stečaju

2025. - Cibona, barem na parketu, ispada iz ABA lige