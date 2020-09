Tottenham dobio Chelsea nakon penala, Mou ukrao šou: Dier je otišao na WC, tjerao ga na teren

Prvo se Mourinho posvađao s Lampardom u 15. minuti, a nakon toga u 76. minuti išao po Erica Diera u svlačionicu. Uhvatile su ga probavne tegobe, a Mou ga je malo požurio. Spursi su slavili nakon penala (6-5)

<p><strong>Jose Mourinho</strong> nema vremena ni za što dok je njegova momčad u opasnosti. Osjetio je to <strong>Eric Dier</strong> koji je morao u svlačionicu dvadesetak minuta prije kraja utakmice, ali još je brže morao natrag na teren nakon što je Mou došao po njega. Spursi nisu više imali zamjene, <strong>Chelsea </strong>je napadao, a Diera su uhvatile probavne tegobe. Ipak, vratio se na teren i pomogao <strong>Spursima</strong>.</p><p>Nogometaši <strong>Tottenhama </strong>izborili su plasman u četvrtfinale<strong> Liga kupa</strong> nakon što su u susretu osmine finala poslije izvođenja jedanaesteraca pobijedili <strong>Chelsea </strong>sa 5-4. Nakon 90 minuta susret je završio 1-1. </p><p>"Bluesi" su poveli u 19. minuti pogotkom Nijemca <strong>Tima Wernera </strong>udarcem s ruba kaznenog prostora. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Chelsea otkako je ovoga ljeta stigao iz <strong>RB Leipziga</strong>.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/433/status/1311047838969794561" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Tottenham je mogao izjednačiti u 50. minuti kada se Sergio <strong>Reguilón </strong>našao u situaciji jedan na jedan s golmanom, no Edouard <strong>Mendy </strong>je obranio njegov udarac. Ipak, Spursi su u 84. minuti uspjeli izjednačiti, a zabio je Argentinac Erik <strong>Lamela</strong>. Do kraja susreta više nije bilo golova, nije bilo niti produžetaka, već je pitanje pobjednika razriješeno odmah udarcima s bijele točke.</p><p>Prilikom izvođenja jedanaesteraca presudila je peta serija, Kane je zabio, a Mount je promašio cijeli gol. Prije toga za Tottenham su zabili Dier, Lamela, Hojbjerg i Moura, a za Chelsea Abraham, Azpilicueta, Jorginho i Emerson. Tottenham već za dva dana očekuje novi ispit, susret play-offa Europske lige protiv Maccabi Tel Aviva.</p>