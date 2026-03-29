Tottenham pronašao zamjenu za Tudora? Evo o kome se radi

Igor Tudor više nije trener Tottenhama i londonski klub se okrenuo potencijalnim zamjenama. Jedan od glavnih kandidata je Roberto De Zerbi, ali postoji jedan problem, piše Give Me Sport.

Naime, talijanski trener radije bi pričekao kraj sezone i rasplet borbe za ostanak u ligi, a "spursi" su u hitnoj potrazi za trenerom. Iz tog razloga žele mu ponuditi značajan bonus za potpis ugovora i osigurati mu veliku naknadu ako izbori opstanak.

De Zerbi je najpoznatiji po tome što je vrlo uspješno vodio Brighton od 2022. do 2024., a nakon toga je dvije godine vodio Marseille. Njegove momčadi igraju napadački nogomet i javnost ga smatra jednim od najperspektivnijih trenera.

Osim De Zerbija, Tottenham razmišlja i o povratku Mauricija Pochettina, koji je vodio "pijetlove" od 2014. do 2019. i s njima igrao finale Lige prvaka. Nakon toga je vodio PSG i Chelsea, a od 2024. je izbornik SAD-a s kojim ga čeka nastup na SP-u.

Jedan od kandidata je i iskusni engleski trener Sean Dyche, koji je poznat kao pragmatičan trener kojem je rezultat u glavnom fokusu, bez obzira na ponekad rudimentaran način igre.

Uprava Tottenhama nada se u idućim danima imenovati novog trenera, a do tada treninge vodi privremeni trener Bruno Salter.