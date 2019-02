Tottenham zaboravio kupovati: Bez pojačanja su već dva roka

Kao i u svim prijelaznim rokovima, Premierligaši su i ovaj put najviše trošili na pojačanja, no jedan klub je iznimka, i to već dva prijelazna roka. Nevjerojatna vijest je da Tottenham nije kupio igrača već dva prijelazna roka čime su postali prvi klub u povijesti engleske prve lige koji je to napravio.

Ili je Daniel Levy zavrnuo pipu, ili im ne trebaju pojačanja, druge nema. No sudeći prema popisu ozlijeđenih igrača u "bolnici", pojačanja su im itekako potrebna, ali nisu uspjeli dovesti nijednog igrača. Što zbog velikih cijena, a što zbog njihovog predsjednika koji je oprezan što se tiče potrošnje novca jer su veći dio resursa potrošili na izgradnju novog stadiona.

Harryja Kanea nema do početka travnja, dok će se nešto ranije vratiti Dele Alli. Predsjednik Tottenhama poznat je kao dosta tvrda osoba u pregovorima, sjetimo se samo Modrića i Balea radi kojih je Real morao tjednima pregovarati.

Mnogi stručnjaci kritiziraju njihovu transfer politiku jer ako u budućnosti žele doći do trofeja, Spursi će se morati pojačati jer s aktualnim sastavom trofeji se u budućnost ne čine baš toliko blizu. Jer dok njihovi suparnici troše milijune na zvijezde, Tottenham to sve mirno promatra sa strane i nada se trofejima.