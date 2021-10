Moja generacija? Ma znao sam da će Nikola Vlašić biti top klasa, a to sam mislio i za Andriju Balića. Stvarno sam vjerovao da će i on stići do vrhunskih nogometnih razina, kaže nogometaš Belišća Silvio Anočić...

Hajduk? Ma bit će to sjajna utakmica, a budite sigurni, nećemo se samo braniti. Mlada smo momčad, pa mi ni ne znamo igrati 'bunker'. Belišće stvarno ima velik potencijal, bit će to zanimljiva utakmica, kaže nam Silvio Anočić (24), ponajbolji igrač hrvatskog trećeligaša Belišća.