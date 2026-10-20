Totti predstavio autobiografiju pa zaplakao: 'Djeca su me zbog razvoda razapela, s pravom'

Francesco Totti (50) predstavio je autobiografsku knjigu "Oltre", u doslovnom prijevodu na hrvatski "Dalje" ili "S druge strane", te pritom otkrio da je odlazak u mirovinu 2017. godine doživio kao prisilni oproštaj od nogometa, ali i progovorio o brojnim detaljima iz privatnog života, koji mu je obilježila smrt oca Florenza 2020., kao i rastava s Ilary Blasi, s kojom je proveo 17 godina braka, okončanog 2022. godine.

Na ceremoniji legendarnog kapetana Rome u kazalištu Brancaccio (Rim) prisustvovalo je mnoštvo prijatelja, članova obitelji i bivših i sadašnjih članova talijanskog nogometa.

- Mogu reći da sam bez nogometa na neki način mrtav, premda je to teška riječ. Znam da sve ima svoj početak i kraj, ali bilo mi je bolno završiti karijeru, puno drukčije nego što sam zamišljao... Osjećao sam se izgubljeno - rekao je Totti u uvodu, a onda se osvrnuo na tužne misli koje ga prate posljednjih godina, posebice nakon očeve smrti.

Totti je 2022. godine zavladao i naslovnicama najpoznatijih tabloida. Razlog je razvod braka, o kojem javnost, prema njegovim riječima, ni danas ne zna pravu istinu. Govorilo se da je Totti tijekom braka započeo vezu s Noemi Bocchi, što je nogometaš i sam priznao, ali uz dodatak da je njegova supruga mnogo ranije pronašla ljubavnika. Kako je jednom ispričao, Totti je sve shvatio vidjevši "sumnjive poruke na mobitelu". Ilary je, pak, tvrdila da nije bila svjesna bračne krize, te da je Noemi uništila njihov brak. Totti i Ilary imaju troje djece, Isabel, Chalen i Christianu, koje su na predstavljanju sjedile u prvom redu uz Noemi.

Foto: Instagram/Francesco Totti

- Ja sam njihov otac i želim da me poštuju. One ponekad nisu svjesne ili se prave da ne znaju kakvu im ljubav pružam... Istovremeno, volio bih da mi uzvrate na isti način. Nisam učinio ništa loše. Razapeli su me nakon razvoda, i to s pravom, priznajem da nemam idiličan odnos sa svojom djecom, ali nadam se da će jednog dana, kada odrastu, shvatiti gdje leži istina. Bilo je nesuglasica, stvari koje nisam mogao prihvatiti, a pretvarao sam se da ih prihvaćam. Znam da me djeca vole, imaju razum i srce, želim biti otac od kojeg će učiti, kao što sam i ja učio od svojeg oca - zaključio je Totti, iza kojeg je 785 nastupa, 307 pogodaka i 205 asistencija u dresu Rome, jedinom dresu kojeg je nosio u karijeri.