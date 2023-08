Tottijeva ispovijest: Govorili su da me žena vara. Vidio sam joj poruke i shvatio da je još gore

Francesco Totti (46), slavni nogometaš Italije i Rome, talijanskim je medijima otkrio neke detalje iz svog privatnog života, ponajviše one vezane uz razvod od dugogodišnje supruge Ilary Blasi. Princ Rima i model okončali su svoju vezu nakon više od 20 godina, od kojih su 17 proveli u braku i dobili troje djece, Chanel, Cristiana i Isabel.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zbog koronavirusa sam izgubio oca, a žena nije bila sa mnom. Provjerio sam njen mobitel, što inače nisam radio do tad, i pronašao poruke. Nisam mogao više spavati, ništa nije bilo isto - otkrio je Talijan i nastavio:

- Moje supruge, kada mi je najviše bila potrebna, nije je bilo. Do mene su dolazile glasine "Čuj, Ilary ima drugog". U stvarnosti je imala više od jednog. Nikad to nismo jedno drugom učinili u 20 godina, a onda su počela stizati upozorenja od raznih ljudi kojima vjerujem. Jednom sam pogledao njen mobitel i vidio poruku posrednika između Ilary i treće osobe. Pisalo je "Vidimo se u hotelu".

Foto: Marco Iacobucci / ipa-agency.net

Foto: private/IPASocialIT / ipa-agency.net

Nakon njihova raskida mediji su pisali kako je i Totti, s vremena na vrijeme, varao suprugu, no on to demantira. Tek kasnije prohodao je s Noemi Bocchi.

- Bilo je dosta glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Sad ću vam dokazati. Činjenica je da sam upao u depresiju… Pretvarao sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja. Iz toga sam izašao zahvaljujući Noemi.