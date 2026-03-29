Tragedija pogodila Meksiko. Navijač je stradao na stadionu

Tragedija se dogodila uoči prijateljske utakmice Meksika i Portugala (0-0). Na renoviranom stadionu Estadio Banorte u glavnom gradu Meksika Ciudad de Mexicu preminuo je muškarac. Prema pisanjima Reutersa bio je u alkoholiziranom stanju.

Navijač je htio preći iz drugog razine lože u prvu, ali je pritom pao u prizemlje i na mjestu nesreće preminuo. Probao se penjati po vanjskoj kontrukciji i nije dobro procijenio korake te tragično poginuo.

Foto: Diego Delgado

Estadio Banorte, poznatiji kao stadion Azteca, otvorio se ponovno na spomenutom prijateljskom susretu koji se igrao u 03.00 sati sa subote na nedjelju. Renovirao se od 2024. godine i bilo je upitno hoće li se renovacija riješiti na vrijeme. Na stadionu će se 11. lipnja održati svečano otvaranje SP-a.

Foto: Quetzalli Nicte-Ha

Na ovom stadionu igrat će se utakmice skupine A (Meksiko - Južna Afrika i Češka/Danska - Meksiko), jedan susret skupine K (Uzbekistan - Kolumbija) te dvije utakmice eliminacijske faze.