Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGINUO JE MUŠKARAC

Tragedija pogodila Meksiko. Navijač je stradao na stadionu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija pogodila Meksiko. Navijač je stradao na stadionu
Foto: Luis Cortes

Tragedija se dogodila na otvorenju renoviranog stadiona Azteca. Navijač je u alkoholiziranom stanju pokušao prijeći razine lože, pao i poginuo. Unatoč tragediji, stadion će biti spreman za svečano otvaranje SP-a 11. lipnja

Tragedija se dogodila uoči prijateljske utakmice Meksika i Portugala (0-0). Na renoviranom stadionu Estadio Banorte u glavnom gradu Meksika Ciudad de Mexicu preminuo je muškarac. Prema pisanjima Reutersa bio je u alkoholiziranom stanju.

Navijač je htio preći iz drugog razine lože u prvu, ali je pritom pao u prizemlje i na mjestu nesreće preminuo. Probao se penjati po vanjskoj kontrukciji i nije dobro procijenio korake te tragično poginuo.

FILE PHOTO: Renovations advance at Azteca Stadium ahead of 2026 World Cup
Foto: Diego Delgado

Estadio Banorte, poznatiji kao stadion Azteca, otvorio se ponovno na spomenutom prijateljskom susretu koji se igrao u 03.00 sati sa subote na nedjelju. Renovirao se od 2024. godine i bilo je upitno hoće li se renovacija riješiti na vrijeme. Na stadionu će se 11. lipnja održati svečano otvaranje SP-a. 

Azteca Stadium draws fans as Mexico gears up for 2026 World Cup
Foto: Quetzalli Nicte-Ha

Na ovom stadionu igrat će se utakmice skupine A (Meksiko - Južna Afrika i Češka/Danska - Meksiko), jedan susret skupine K (Uzbekistan - Kolumbija) te dvije utakmice eliminacijske faze. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026