Tragedija: U prometnoj nesreći u Njemačkoj poginuo je mladi (16) hrvatski reprezentativac

Prema policijskim zapisima iz Njemačke, u utorak (11. kolovoza) u večernjim je satima poginuo 16-godišnji biciklist u sudaru s tramvajem, a riječ je o mladom hrvatskom reprezentativcu Luki Luciću (16)

<p>Teška nesreća dogodila se u okrugu Esslingen u Baden-Württembergu u Njemačkoj. U sudaru s tramvajem teško je ozlijeđen biciklist (16) koji je kasnije od posljedica nesreće i preminuo, a riječ je o mladom hrvatskom reprezentativcu <strong>Luki Luciću. </strong>Potvrdio je to na službenoj stranici i <a href="https://hns-cff.hr/news/21578/preminuo-mladi-nogometas-luka-lucic/" target="_blank">Hrvatski nogometni savez</a>.</p><p>- U ime svih djelatnika Hrvatskog nogometnog saveza te posebno u ime stožera U-17 reprezentacije, Hrvatski nogometni savez izražava duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima te suigračima zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Počivao u miru - poručuju iz HNS-a.</p><p>Kako javlja njemačka policija, mladić je htio prijeći željezničku prugu na prijelazu opremljen trepćućim svjetlom, ali je previdio vlak koji mu je dolazio iz smjera Ruit. Vozač vlaka (56) pokušao je zaustaviti vlak i dao zvučna upozorenja, ali to nije bilo dovoljno jer nisu uspjeli izbjeći sudar. </p><p>Vozač vlaka i putnici bili su neozlijeđeni. Željeznička pruga, a dio i Stuttgarter Straße i prijelazno područje bili su zatvoreni do 5.45 sati. Mladi hrvatski reprezentativac bio je teško ozlijeđen te je helikopterom prebačen do klinike u kojoj mu je pružena liječnička pomoć, ali je na kraju ipak podlegao ozljedama.</p><p>Luka je za mladu hrvatsku reprezentaciju debitirao u veljači ove godine te je odigrao tri utakmice, a nosio je dres mlade momčadi <strong>Stuttgarter Kickersa</strong>. Luka Lucić za hrvatsku U-17 reprezentaciju skupio je tri nastupa, sva tri u veljači ove godine u španjolskoj La Mangi. Talentirani mladić igrao je po 45 minuta u pobjedi protiv Norveške (2-1), ali i porazima od Gruzije (3-2) i Poljske (4-0).</p>