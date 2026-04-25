Obavijesti

Sport

Komentari 2
POČIVAO U MIRU

TRAGEDIJA U VITEZU Nogometaš preminuo tijekom utakmice

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: FK Vitez-Vitez

Utakmica druge lige Zapad u Bosni i Hercegovini između Viteza i Bajer 99 Velagića prekinuta je zbog smrti nogometaša. 

Naime, gostujući igrač se srušio na terenu i preminuo, a utakmica je prekinuta i neće biti nastavljena, prenosi Avaz

Vitez je informaciju potvrdio kratkim priopćenjem na društvenim mrežama. 

"Naše misli i molitve su uz gostujućeg igrača, porodicu i kolektiv NK Bajer…", napisali su.

Tragična vijest šokirala je sveprisutne na terenu i na tribinama, a sportski je događaj ostao u sjeni velike tragedije. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026