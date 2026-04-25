POČIVAO U MIRU
TRAGEDIJA U VITEZU Nogometaš preminuo tijekom utakmice
Utakmica druge lige Zapad u Bosni i Hercegovini između Viteza i Bajer 99 Velagića prekinuta je zbog smrti nogometaša.
Naime, gostujući igrač se srušio na terenu i preminuo, a utakmica je prekinuta i neće biti nastavljena, prenosi Avaz.
Vitez je informaciju potvrdio kratkim priopćenjem na društvenim mrežama.
"Naše misli i molitve su uz gostujućeg igrača, porodicu i kolektiv NK Bajer…", napisali su.
Tragična vijest šokirala je sveprisutne na terenu i na tribinama, a sportski je događaj ostao u sjeni velike tragedije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
