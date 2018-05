Tragikomedija: Lovren napucao Milnera, a lopta se odbila u gol!

Roma igra protiv Liverpoola uzvrat polufinala Lige prvaka na kultnom Olimpicu na kojem pokušava napraviti nešto što nitko nikad nije, okrenuti 5-2 iz prve utakmice.

>>> Liverpool vodi 2-1 >>>

Poveli su gosti iz Engleske nakon velike pogreške Radje Nainggolana koji je amaterski predao loptu Liverpoolu na centru, a Sadio Mane zabio je na asistenciju Roberta Firmina iz potunapada za 1-0 već u 9. minuti utakmice.

No Romu su u utakmicu vratili Dejan Lovren i James Milner rijetko viđenim autogolom. Roma je imala napad preko desne strane, lopta je vraćena na pet metara gdje je bio Lovren koji ju je ispucao iz prve.

No samo do glave Jamesa Milnera koji je bio udaljen ni dva metra od njega. Siroti Milner nije tu mogao ništa, nesretno ga je lopta pogodila i Roma je izjednačila.

Liverpool se brzo pribrao i zabio novi gol preko Wijnalduma za 2-1 u 26. minuti.

No autogol Milnera postao je hit na društvenim mrežama...

Milner for Roma, Lovren with the assist. pic.twitter.com/mDgT48fq8d — Ivan (@DBMIvan) May 2, 2018

Don’t jump into every talk this game lovren



Lovren: pic.twitter.com/5G2qbg5xv2 — hamud (@hamud_captain) May 2, 2018

James Milner. James fucking Milner. pic.twitter.com/N9bokibs9g — Ruth Davison (@struthdavison) May 2, 2018

Boring James Milner just can't get a lucky break these days... pic.twitter.com/8Mxjo4hQGa — SportsJOE (@SportsJOEdotie) May 2, 2018