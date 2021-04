Hajduk je danas produžio ugovor sa SuperSport kladionicom na naredne četiri godine, čime oni postaju drugi najveći sponzor kluba.

- Na Skupštini smo najavili potpis jednoga od najvećih klupskih sponzora, preciznije, drugoga najvećega nakon našeg Tommyja, i to u novcu, što je velika stvar u ovo današnje vrijeme kada je svima teško. Par mjeseci prije isteka starog ugovora potpisali smo novi ugovor na četiri godine, što će biti vidljivo i na dresu od iduće sezone, a suradnju ćemo prošiti i na "know – how" potporu koju će naš partner dati Hajduk Digitalu – kazao je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

- Ovo je logičan nastavak suradnje koju smo započeli prije godinu dana, sada je dižemo na jedna viši nivo, da tu bude ne samo sponzorstvo nego i partnerski odnos, da Hajduku prenesemo naša znanja i iskustva rada na digitalnim platformama – kazao je direktor Supersporta Radim Haluza i dodao:

- Kao student sam u Pragu odlazio u pivnicu Flek, tamo sam vidio ploču posvećenu osnutku Hajduka, znam za njegovu bogatu povijest i nadam se da ćemo mi pomoći Hajduku da u naredne četiri godine, koliko traje ovaj ugovor, dođe u puno bolju poziciju nego što je danas.

- Nadam se da ćemo već sljedeće sezone biti u puno boljoj poziciji – dodao je dobro raspoloženi predsjednik Hajduka Jakobušić, koji je nakon potpisa ugovora diplomatski zaobišao pitanje o treneru Tramezzaniju:

- Svi u klubu smo isključivo orijentirani na sljedeću utakmicu protiv Rijeke, i cijeli fokus kluba od vrha do dna je na to kako pobijediti Rijeku. Sve ostalo nas ometa na tom putu. Kao što smo na Skupštini iskomunicirali, ima još 20-ak dana do kraja sezone i bit će vremena za analize i rekapitulaciju napravljenoga, 20 dana je ništa... Dakle, puni je fokus na Rijeku, a volio bih da napišete i kako radimo sve na financijskoj stabilizaciji kluba, a potpis ovog ugovora će nam u tome i te kako pomoći. Kad su financije u pitanju, Hajduk nikad nije miran, uvijek fali novca, ali ovo je partnerstvo jako značajno za nas i pomoći će nam da prebrodimo razdoblje do ljeta – zaključio je Jakobušić.