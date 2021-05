Pa zašto odlazi? Uveo nas je u Europu, riječi su gotovo svakog navijača Hajduka na smjenu Paola Tramezzanija.

I zaista. Prije samo nekoliko mjeseci, niti najveći hajdučki optimist ne bi se kladio da će 'bili' brod uploviti u europsku luku. Četvrta Rijeka je bježala devet bodova, trećeplasirana Gorica 12. No, još gore je bilo stanje u momčadi. Zatekao je razbijenu vojsku.

Hajduk je do tada promijenio čak tri trenera u samo nekoliko mjeseci, a onda je tjedan dana uoči nastavka sezone stigao Paolo Tramezzani. Bez priprema, bez puno vremena za uigravanje i uz ogroman zaostatak za glavnim konkurentima, talijanski stručnjak se uhvatio u koštac s brojnim problemima koji su ga čekali.

Da, igra je bila daleko od one koju bi navijač Hajduka htio vidjeti. Većina toga se bazirala na čvrstoj obrani, koja je, doduše, u nekim situacijama bila sve, samo ne čvrsta. Da nije bilo Marka Livaje, o čijoj inspiraciji je ovisio Hajdukov napad, teško bi Splićani uhvatili četvrto mjesto. No nitko Tramezzaniju ne može oduzeti to da je jedini donio kontinuitet, rezultat te je ispunio glavni cilj. A to je četvrto mjesto i plasman u Europu.

Bodovi su ono što se gleda, a to nisu uspjeli napraviti ni Igor Tudor, koji je s najskupljim budžetom u povijesti kluba završio na petom mjestu, ni Hari Vukas, a ni legendarni Boro Primorac.

Igra nije bila bajna, glavni cilj je bio plasman u kvalifikacije Konferencijske lige, Hajdukovi čelnici su htjeli rezultat i dobili su ga. No, postavlja se pitanje zašto nisu dali šansu Tramezzaniju da započne sezonu s klubom. A tu je šansu, prema mnogim navijačima, itekako zaslužio.

Imao bi vremena još dodatno se zbližiti s igračima, na pripremama implementirati svoje ideje i možda bi to sve puno bolje izgledalo uz još pokoje pojačanje. Ionako, ako bi zaškripilo usred sezone, Splićani su ga mogli smijeniti kada god su htjeli, uz otpremninu od dvije plaće. No, čelnici Hajduka očito smatraju da imaju boljeg asa u rukavu od njega. A to bi, prema svemu sudeći, mogao biti Portugalac Jose Manuel Gomes.

Unatoč slučaju 'Kastrati', navijači su Talijana zavoljeli. Vidjeli su da zna, da se cijeli daje za klub, a nije slučajno ni to što je konačno podignuo atmosferu u svlačionici. Igrači ga poštuju i vjeruju mi, stvorio je koheziju u momčadi i to se sve u posljednje vrijeme osjetilo na terenu. Hvalili su ga i neki igrači poput Lovre Kalinića i Marka Livaje pa je pitanje kako će njegov odlazak utjecati na momčad.

No, ovako opet sve kreće ispočetka. Igrači će se opet morati naviknuti na novog trenera, čak petog u posljednjih godinu dana, na nove filozofije i ideje. A nitko ne garantira da će to donijeti bolje igre i rezultat.

Koje je vaše mišljenje? Je li Tramezzani ulaskom u Europu zaslužio ostati na klupi Hajduka? Slobodno ostavite svoj komentar.