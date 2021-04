U neka sretnija vremena navijačima Hajduka bilo je normalno zbrajati uzastopne pobjede njihova kluba i mjesece bez izgubljene utakmice. Danas su i dva mjeseca bez prvenstvenog poraza doseg koji ih mora veseliti.

Od 10. veljače do 10. travnja Hajduk je odigrao sedam prvenstvenih ogleda, upisao pet pobjeda i dva remija, s Goricom i Slavenom Belupom, te i dalje pokušava uhvatiti Rijeku na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice. Moglo je i bolje, ali kad se uzme u obzir sve što se događalo u tekućoj sezoni i ovako male stvari vesele.

Iduća prepreka Tramezzanijevoj momčadi je sutrašnje gostovanje u Puli, za koje trener Hajduka neće moći računati na Nihada Mujakića, koji je protiv Slaven Belupa dobio crveni karton.

- Moramo se dobro pripremiti za utakmicu i dobro analizirati protivnika jer smo s njima već igrali prije dva mjeseca. Sigurno ih nećemo podcijeniti. Želimo nastaviti svoj put, utakmica je za njih vrlo važna, ali isto tako i mi osjećamo njezinu važnost i želimo se što bolje pripremiti. Kao i inače, moji su igrači jako koncentrirani i fokusirani, dobro treniraju i puni su želje za igrom i jedva čekamo svaku sljedeću utakmicu - kaže Tramezzani, kome se u konkurenciju vraća Grk Diamantakos.

- Oporavio nam se Diamantakos, koji je trenirao s momčadi, i jako smo zadovoljni. Igrači koji su imali manjih problema također su spremni. Ipak, s obzirom da nam je ovo treća utakmica u sedam dana, rizik za ozljedu je velik i mora se uzeti u obzir. Kada donosim konačnu odluku o momčadi pokušavam sastaviti momčad od igrača koji su u tom trenutku u boljem fizičkom stanju.

Najveća snaga Hajduka je ofenzivni dvojac Livaja – Umut.

- Umut lako pronalazi put do gola, dobro se slaže s Livajom i time doprinosi našim naporima da budemo opasni u napadu. I Kačaniklić tu ima svoju ulogu, pa i drugi igrači koji uđu u igru, poput Ljubičića u zadnjim utakmicama. Oni dosta rade momčadski, a to stvara uvjete da njihova individualna kvaliteta dođe do izražaja - kaže Tramezzani, koji je zadovoljan napretkom svoje momčadi:

- Rastemo u psihološkom pogledu i postajemo momčad koja se bori i izgara, kao u zadnjoj utakmici. Vidjeli smo dobru reakciju kad smo se našli u teškoćama. Vjerujem da prije dva mjeseca ne bismo uspjeli nadoknaditi rezultatski minus s igračem manje, danas mi se čini da smo momčad koja je spremnija suočiti se s izazovima i daje sve od sebe. Nikad se ne štedimo i zadovoljan sam onime što momčad pokazuje - zaključio je trener Hajduka.

Standardno dobre igre prikazuje i David Čolina.

- Sretan sam što pokazujem sve bolju igru i nadam se da će i u nastavku sezone biti sve bolje. Protiv Belupa smo na koncu odigrali neriješeno, iako smo i tu tražili pobjedu zbog toga što su nam svi bodovi bitni u borbi za Europu. Istra je uvijek neugodna, ali mi u svakoj utakmici idemo na pobjedu pa ćemo pobjedu tražiti i u ovoj utakmici. Istra ima Gržana, Vuka..., dosta su ofenzivni, imaju brza krila i pokušat će nas iskontrirati.