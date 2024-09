Tramezzanija šokirale uvrede njegova navijača: 'Ovo mi se dogodilo prvi put u karijeri'

Slaven Belupo i Istra sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Prihvaćam da me netko kritizira kao trenera i kaže da sam loš trener, ali ne prihvaćam da me se vrijeđa na osobnoj razini. To je prvi put u mojoj karijeri da me naš navijač tako uvrijedio, ljutit je bio Talijan