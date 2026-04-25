Tramvajem na tekmu - i tako 115 godina! Dinamo je za rođendan navijačima poklonio emociju

Nema Purgera koji se na utakmicu najdražeg mu kluba nije vozio tramvajem. S Prečkog, iz Dubrave, Dugava i svih dijelova Zagreba. Dinamo i ZET institucije su glavnog grada. Upravo su zato u subotu, dan prije velikog jubileja, te dvije institucije opet postale jedno i građanima priredile fantastičan prizor.

Dinamo će u nedjelju proslaviti 115. godina od osnutka, a ZET puštanje u promet prvog električnog tramvaja u Zagrebu. Baš zato je na šine Maksimirske ulice "skočio" jedan poseban, sjajno dizajniran Dinamov tramvaj. Poanta ove akcije nije samo tramvaj i samo Dinamo. Poanta je duga, slavna i velika prošlost zagrebačkog kluba, koji je počeo kao Građanski 26. travnja 1911. i od tada je simbol grada i Hrvatske.

Foto: Jakov Drobnjak/24sata

- Jako sam sretan što radimo zajedno radimo mi u Dinamu i ZET. Poveznica među nama je jako puno i hvala ZET-u što je pristao nam pomoći u obilježavanju našeg 115. rođendana. Da vas podsjetim na jednu sjajnu poveznicu Dinama i ZET-a. Naime, nakon Drugog svjetskog rata, Dinamo je na gostovanja putovao busevima ZET-a - napravio je uvod član Nadzornog odbora Dinama, Saša Pavličić i samo na vrhu zagrebao duboku povezanost Dinama i tramvaja.

Ovaj poseban tramvaj, koji na svoje malo putovanje kreće s okretišta Maksimir, zaista je "zbigecan" u pravom Dinamovom štihu. Veliki lav "grebe" po vratima, bijelim slovima ispisano je "Dinamo Zagreb", a posebno se na prednjim vratima ističe tekst "115 godina vožnje kroz povijest Zagreba". I baš takav je osjećaj sjediti u njemu.

Kada dođe ovakva prilika i ovakav jubilej, čovjek se zaista zamisli što je sve prošao u tramvaju, koliko je kilometara proputovao po najdražem gradu, koliko je u njemu putra pjevao zbog pobjede Dinama ili plakao kad bi "modri" bili potučeni. Plavi baloni, šalovi po rukohvatima i bezbroj uspomena te prava atrakcija za prolaznike koji jure po gradu

Ipak, ovih dana je grad fokusiran malo više na Dinamo. Datum 115. rođendana pada na dan kada bi Dinamo u svoje vitrine mogao vratiti trofej prvaka Hrvatske. I osjeća se to u gradu. Samim dolaskom u park Maksimir prvo uočite djecu s plavim "devetkama" na leđima, na stanicama ljudi pričaju o tome hoće li Hajduk kiksati u Rijeci ili će momčad Marija Kovačevića morati napraviti posao sama.

Priča se o Dionu Dreni Belji koji lovi Eduardov rekord, pa o tome treba li u reprezentaciju. Priča se kakav je "španer" Luka Stojković i koliko je Josip Mišić dao Dinamu. I tako je bilo kroz vjekove, samo su se imena mijenjala. Uvijek se na stanicama i tramvajima komentiralo kako igra Dinamo, koga treba dovesti, što ako izgubi ovu ili pobjedi onu utakmicu. Upravo je to ta povezanost tramvaja i Dinama, a zapravo, Dinama i njegove duše - Zagrepčana.

- Nevjerojatno je na koliko se načina poklapaju ove dvije zagrebačke institucije. Recimo, osim plave boje, povezuje nas i žuta. Ona je bila jedna od boja na dresu Građanskog, kao i prva boja tramvaja. Zahvaljujem se Dinamu, želimo mu pobjedu protiv Varaždina i još bezbroj naslova prvaka - rekao je predsjednik uprave ZET-a, Marko Bogdanović.

Neki novi klinci voze se tramvajima i proživljavaju u tramvajima ono što su njihovi "starci" zbog Dinama i tako sve ide svojim tokom, kao što i treba biti. Prilika za novo prekrasno sjećanje za navijače "modrih" je u nedjelju, kad Dinamo matematički može osigurati naslov protiv Varaždina (18.45).