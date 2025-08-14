Obavijesti

MLADI HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Transfer bomba u 1. NL: Rudeš doveo golmana iz Bayerna!

Piše Petar Božičević,
Transfer bomba u 1. NL: Rudeš doveo golmana iz Bayerna!
Foto: Ulrich Wagner

"Dolazak Anthonyja u Rudeš plod je uspješnog posjeta čelnika našega kluba minhenskom Bayernu u studenome prošle godine kada se i počelo razgovarati i pregovarati o ovome transferu", napisali su iz kluba

Anthony Pavlešić novi je golman Rudeša, objavio je klub putem svojih kanala. Radi se o Hrvatu rođenom u Australiji kojeg je Rudeš doveo iz - Bayerna!

Već sa 17 godina potpisao je za jedan od najvećih svjetskih klubova, nakon što je prošao akademiju Western Sydney Wanderersa. Za Bavarce nije nastupao u prvoj momčadi, ali je za Bayern U-19 branio 18 utakmica, a za drugu momčad kluba 11. 

SSV Ulm 1846 Fußball - FC Bayern München II
Foto: R4979 RHR-FOTO

Visok je 190 centimetara, a nastupa i za hrvatsku U-21 reprezentaciju, za koju je skupio dva nastupa. Rudeš je na mrežama pohvalio rad svojih ljudi koji su posjetili Bayern u studenom prošle godine.

"Dolazak Anthonyja u Rudeš plod je uspješnog posjeta čelnika našega kluba minhenskom Bayernu u studenome prošle godine kada se i počelo razgovarati i pregovarati o ovome transferu, kao i ostalim transferima koji dolaze uskoro", napisali su iz kluba, između ostalog. 

Regionalliga Bayern; TSV Aubstadt - FC Bayern Muenchen II; 23.04.2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Rudeš nastupa u Prvoj nogometnoj ligi, a u prvom kolu igra protiv Sesveta doma. 

