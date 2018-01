Real 'štrajka', klubovi kupuju i bitcoinom, Broz će ipak ostati?

Arsenalova službena stranica slučajno je objavila da je Aubameyang potpisao! Zvijezda Dortmunda je u Londonu, trebao bi potpisati ugovor, ali još nije ništa službeno. Netko se u Arsenalovom marketingu malo požurio. Dolazak Aubameyanga iz Borussije trebao bi Arsenalu nadoknaditi gubitak Alexisa Sancheza koji je prešao u Manchester United.

Umm... #Arsenal have posted the wrong video on their website and accidentally confirmed the #Aubameyang signing... #AFC pic.twitter.com/WqUiB6jwZL