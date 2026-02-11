Transrodna osoba nastupila je na Igrama prvi put u povijesti. Ispala je u kvalifikacijama...

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine ostat će upamćene po povijesnom trenutku za sport i LGBTQ+ zajednicu. Švedski transrodni skijaš slobodnim stilom Elis Lundholm postao je prvi javno deklarirani transrodni sportaš koji se natjecao na Zimskim olimpijskim igrama, privlačeći time pozornost svjetske javnosti i otvarajući novo poglavlje u raspravama o inkluzivnosti u vrhunskom sportu. Dvadesettrogodišnji specijalist za vožnju po hupserima (moguls) nastupio je za Švedsku.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Ono što Lundholmov slučaj čini jedinstvenim jest činjenica da je on transrodni muškarac koji se, prema važećim pravilima, natječe u ženskoj konkurenciji. Rođen je 10. srpnja 2002. godine kao žensko, no identificira se kao muškarac. Budući da nije prošao kroz medicinsku tranziciju koja uključuje hormonalnu terapiju testosteronom, prema pravilima Međunarodne skijaške i snowboard federacije (FIS) i Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), on se natječe u kategoriji koja odgovara njegovu spolu pri rođenju. Upravo ta činjenica razlikuje ga od kontroverznih slučajeva transrodnih žena koje se natječu u ženskim sportovima i otvaraju pitanja o poštenom natjecanju. Lundholm je, pojednostavljeno rečeno, biološka žena koja se natječe protiv drugih bioloških žena, unatoč svom muškom rodnom identitetu.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Na svojim prvim Olimpijskim igrama, Lundholm je nastupio u kvalifikacijama mogula na stazama u Livignu. U prvoj kvalifikacijskoj vožnji napravio je pogrešku i završio na 29. mjestu s ocjenom 12,05, što nije bilo dovoljno za izravan plasman u finale. Ipak, zbog specifičnog formata natjecanja, dobio je još jednu priliku u drugoj kvalifikacijskoj rundi. Nije uspio ni drugi put proći kvalifikacije. Svjestan medijske pažnje i mogućih negativnih komentara, Lundholm je pokazao iznimnu mentalnu snagu.

​- Naravno da sam razmišljao o tome. Čujete te glasove vani. Ali onda ja radim svoje i baš me briga - poručio je uoči Igara za švedske medije.

Potporu su mu pružili i Švedski olimpijski odbor te Švedski skijaški savez, koji su obećali da će pratiti društvene mreže i blokirati svaki oblik govora mržnje. U tu svrhu, MOO je čak koristio i alate umjetne inteligencije kako bi zaštitio Lundholma od online zlostavljanja, potvrđujući da njegov nastup nije samo sportski, već i duboko društveni događaj.