Transseksualna rukometašica: Bojala sam se prije treninga

Španjolska je sredinom veljače izglasala zakon o jednakosti transseksualaca i LGBT osoba koji, između ostalog, prepoznaje volju osobe kao jedini preduvjet za promjenu spola.

Otprilike u isto vrijeme, Sandra Jimenez de Castro postala je prva transseksualna rukometašica u Španjolskoj koja je odlučila da želi biti primjer onima u sličnoj situaciji, piše Marca.

- Osjetila sam potrebu za aktivizmom tako da i druge cure shvate da se bez problema mogu baviti sportom. I evo me - kazala je Sandra, članica GMadrid Sportsa koji se natječe u drugoj ligi.

Foto: Twitter

- Prije prvog treninga bila sam prestravljena. Bojala sam se da me neće prihvatiti, da se neću osjećati ugodno i da će me tretirati drugačije, a one su učinile da se u njihovom društvu osjećam sigurno, dobrodošlo i podržano.

U Sandrinom slučaju ne može biti kontroverzi oko navodne natjecateljske prednosti jer prije nije bila zainteresirana za rukomet, tvrdi Marca.

- Moj odnos sa sportom kreće dolaskom u GMadrid Sports. Smatram da je potrebno imati mjesto u kojoj vlada kolektivan osjećaj sigurnosti jer sport je svačija baština.

Inače, GMadrid je osnovan 2007. i sastavljen je većinski od LGBT ljudi i broji 1000 članova koji se bave raznim sportovima poput aikida, košarke, plesa, nogometa, trčanja, odbojke i ostalih.

Najčitaniji članci