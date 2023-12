Trauma bivšeg Modrićevog suigrača: 'Tuširao sam se gol u Katru. Rekli su da ne bih trebao'

James Rodriguez (32) bivši je suigrač Luke Modrića iz Real Madrida. Kolumbijac je u ljeto 2014. zaradio transfer težak 75 milijuna eura iz Monaca u "kraljevski klub" nakon Mundijala u Brazilu gdje je pružio sjajne utakmice, a Rodriguez je madridski klub napustio 2020. godine nakon čega je njegova karijera išla nizvodno.

Njegova epizoda u Evertonu bila je neslavna, nakon čega je prihvatio potpuno novi izazov i otišao u Katar u Al-Rayyan. Tamo je kolumbijski nogometaš imao probleme s prilagodbom na novu kulturu.

Foto: nph / Alterphotos

Svoje patnje Rodriguez je podijelio u intervjuu za brazilski TV kanal Globo.

- Život i kultura u Katru su vrlo zahtjevni. To je bila zemlja u kojoj sam se teško prilagodio na život. Znate kako je to u nogometu, svi su goli kada se tuširaju, ali su mi suigrači rekli: 'Ne možeš to tako raditi'. Bilo me strah - rekao je Rodriguez.

Foto: nph / Alterphotos

Inače, Rodriguez je za Real Madrid odigrao 125 utakmica, zabio 37 golova uz 42 asistencije. Trenutačno je igrač brazilskog prvoligaša Sao Paola.

- U Katru rukama jedu hranu, što je meni bilo teško. Rekao sam: 'Ne hvala'. Zamolio sam za pribor za jelo i onda su mi rekli: 'Ne, jedi sa svojim rukama'. Odgovorio sam im da su ludi i da neću hranu jesti rukama - objasnio je još Rodriguez.