Traži se djevojčica: 'Modri' joj spremli poklon, ne znaju tko je

Dok smo izlazili na travnjak, primio sam djevojčicu za ruku i osjetio da su joj ruke baš jako hladne. Znam da su se djeca smrzavala na stadionu i u tom trenutku sam joj dao svoje rukavice. Iskreno, o toj djevojčici ne znam baš ništa. Evo, jučer me i glasnogovornik Dinama pitao znam li uopće ime te djevojčice - ne znam ga, rekao nam je Mislav Oršić o svom potezu na hladnom Maksimiru.

Zasad još nepoznata djevojčica ukrala je pažnju prije utakmice Lige prvaka između Dinama i Manchester Cityja (1-4). Dinamov Mislav Oršić (26) dao joj je rukavice prije utakmice, a ona mu ih je vratila nako nizvođenja himne Lige prvaka. Ta je priča odjeknula u javnosti, a Dinamo je djevojčici pripremio poklon. No, na teren je išlo više djevojčica i dječaka te nije poznato tko je izlazio s kojim igračem.

Foto: HRT

- Ma sigurno mi nije bio cilj nekome se dopasti tim potezom, pa nisam ni znao da će to uopće dospjeti u javnost. Toj djevojčici su ruke bile baš jako hladne ruke i to je bio jedini cilj mog poteza. Samo sam želio da se ona ugrije. Uostalom, poznajete me, znate da nisam tip koji se reklamira na takav način - objasnio je Oršić svoj potez.

Kako razni sponzori dijele mogućnost izlaska na teren s igračima prije utakmice Lige prvaka, teško je potvrditi o kojoj se točno djevojčici radi. Znate li vi tko je ta djevojčica? Jer zagrebački joj je klub pripremio poklon, ali ni oni ne mogu doći do nje. Bilo kako bilo, ime djevojčice ubrzo bi se moglo saznati, a onda bi ona mogla na pravo upoznavanje s Mislavom, ali ovaj put u nekom toplijem prostoru.

- Ma gledajte, znam koliko to njima znači, pa i ja sam bio dijete i osjetio što znači biti blizu poznatih sportaša. Siguran sam da će ta djevojčica imati dugo u sjećanju trenutak kada je izašla na travnjak Maksimira - završio je Oršić.