Oršić: Djevojčica se smrzavala, ruke su joj bile baš jako hladne

Mislav Oršić ove je sezone u Ligi prvaka bio jedna od najjačih karika Dinama, a u posljednjoj utakmici protiv Man. Citya (1-4) pokazao se i velikim gospodinom.

Utakmica je odigrana po velikoj hladnoći, U Maksimiru se temperatura spustila ispod ‘ništice’, a djeca koja s igračima izlaze na travnjak su se - smrzavala. Među njima i djevojčica koja je hodala uz Oršića, pa joj je on poklonio svoje rukavice.

- Zašto sam to napravio? Dok smo izlazili na travnjak, primio sam djevojčicu za ruku i osjetio da su joj ruke baš jako hladne. Znam da su se djeca smrzavala na stadionu i u tom trenutku sam joj dao svoje rukavice. Jednostavno sam ih skinuo i dao joj da se barem malo ugrije - kaže nam dan poslije utakmice Mislav Oršić.

Zanimljivo, malena djevojčica onda je u njima odslušala himnu Lige prvaka, vratila mu ih, pa s drugom djecom otrčala u svlačionicu.

- Da, malo sam se iznenadio kada mi ih je ta djevojčica vratila, ali nisam previše razmišljao o tome. U tim vam trenucima raste adrenalin i potpuno ste fokusirani na utakmicu, pogotovo kada igrate protiv Manchester Citya.

- Uh, zaista se ne mogu sjetiti. Mislim da je to normalan i ljudski potez svake odrasle osobe prema bilo kojem djetetu.

Vaš je potez na kraju izazvao čitavu lavinu pozitivnih komentara...

- Ma sigurno mi nije bio cilj nekome se dopasti tim potezom, pa nisam ni znao da će to uopće dospjeti u javnost. Toj djevojčici su ruke bile baš jako hladne ruke i to je bio jedini cilj mog poteza. Samo sam želio da se ona ugrije. Uostalom, poznajete me, znate da nisam tip koji se reklamira na takav način.

- Iskreno, o toj djevojčici ne znam baš ništa. Evo, jučer me i glasnogovornik Dinama pitao znam li uopće ime te djevojčice - ne znam ga. Nismo imali prilike za veće razgovore ili nekakva upoznavanja, u tim situacijama ste potpuno koncentrirani na utakmicu. OK, nekada s tom djecom razmijenite par riječi, ali najčešće su oni pod dojmom izlaska na teren pa ništa ne pričaju, haha. Ma gledajte, znam koliko to njima znači, pa i ja sam bio dijete i osjetio što znači biti blizu poznatih sportaša. Siguran sam da će ta djevojčica imati dugo u sjećanju trenutak kada je izašla na travnjak Maksimira - završio je Oršić.