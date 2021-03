Nakon velike pobjede Hrvatske protiv Tunisa 30-27 i dolaska vrlo blizu plasmana na Olimpijske igre, stručni trio Petar Metličić, Drago Vuković i Goran Šprem podijelio je svoje viđenje što utakmice protiv Tunižana, što trenutne situacije, što nadolazećeg perioda.

- Prvo, bit će vrlo stresno gledati Olimpijadu ako odemo. Ali prvo će stresno biti Hrvoju Horvatu odabrati 14 igrača. Jer to je sedam pozicija po dva igrača i kako to odabrati? Ja sam ne znam koga bih odabrao - rekao je Vuković za RTL pa nastavio:

- Vidjet ćemo još tko će na pripreme doći spreman, tko će biti ozlijeđen. Neće mu biti lako, ali imat će dovoljno vremena. No, ne bih mu bio u koži. Hrvoju stvarno neće biti laka odluka. Voditi samo jedno krilo zbog druge pozicije i slično. Zato svaki igrač mora raditi na sebi da dođe u što boljem stanju na pripreme za OI. Nijedan igrač sada nije siguran da će ići, zbog ozljeda i stanja. Nezahvalan je to posao.

Riječ je, zatim, preuzeo Petar Metličić. Ponovno je bio vrlo kritičan prema igri Hrvatske.

- Treba biti realan, za neku budućnost ne možemo biti zadovoljni. Mislim da Hrvatska može puno bolje nego što je pokazala danas. Rezultatski smo napravili sve što smo trebali, ali da je bilo dobro i nije. Bilo je trenutaka kada smo bili dosta konfuzni i loši, bilo je trenutaka kada smo igrali dobro. Ali to je draž izborničkog posla. Nadam se da ćemo se plasirati na Olimpijske igre i tamo pokazati pravu igru.

U emisiji je bilo govora o odabiru izbornika Horvata, odnosno koga bi sve od igrača mogao i morao zvati za pripreme za OI.

- Prije svega, imena u ovom trenutku nisu važna. Najvažnije je da Hrvatska može i mora bolje. Oni prvi toga moraju biti svjesni, mi ovdje (u studiju) smo nebitni. Ako oni sami nisu svjesni da moraju bolje onda stvarno nemamo o čemu pričati. Treba biti realan i samokritičan. Nije to nikakva mana, samo tako možeš ići naprijed. I važno je da svi budu zdravi.

Pero se na koncu dotaknuo boljke u našoj igri, koja Hrvatsku prati već neko vrijeme. A to je nedostatak šuteva i efikasnosti s devet metara.

- Mi vanjski šut jednostavno nemamo. To nije samo problem danas nego neko određeno vrijeme i to moramo popraviti. Nekad ti treba da obranu podigneš, da pivot dobije više prostora, a ne da naši protivnici znaju da ne možemo šutnuti s devet metara. To su stvari koje se treniraju i imat ćemo mjesec i pol dana da se dobro pripremimo pa da se u dobrom svijetlu pokažemo u Tokiju. Naravno, ako odemo - zaključio je Metličić.