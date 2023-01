Treba li izbornik Horvat otići s klupe nakon devetog mjesta?

Razočarani smo, ostaje nepopravljiv žal, nije nam lako u glavi u ovim trenucima, ali treba gledati naprijed. Drugo nam ne preostaje, rekao je izbornik Hrvoje Horvat nakon što se Hrvatska u ožujku 2021. godine nakon 21 godine nije plasirala na Olimpijske igre. Bez trunke samokritike.

Već tada je bilo jasno kako se naš rukomet urušava, bilo je to samo nekoliko mjeseci nakon debakla na SP-u gdje smo osvojili 15. mjesto i ostali bez Line Červara koji je podnio ostavku. Ipak, nije bila samo njegova krivica. Horvat je tek sjeo na klupu, bilo je jasno kako mu treba vremena da implementira svoje ideje i uigra momčad. Idemo mu dati novu šansu, da pokaže što zna. No, deset mjeseci kasnije, novi debakl. Osvojili smo razočaravajuće osmo mjesto na Europskom prvenstvu u Mađarskoj. Očito je na to mislio kada je rekao 'moramo gledati naprijed'. Prema novom debaklu.

- Hrvatska reprezentacija ne može biti zadovoljna osmim mjestom bez obzira bez obzira na okolnosti. Uvijek idemo po medalju i svi od nas to očekuju. Letvicu je bitno podizati visoko. Ako ne postaviš letvicu za svjetski rekord, ne možeš ga ni srušiti - odgovorio je pokunjeni Horvat nakon prošlogodišnjeg Eura u studiju RTL-a, dok su ga Pero Metličić i Goran Šprem rešetali pitanjima.

Izlike je tada pronalazio u korona virusu, brojnim ozljedama pa u konačnici nekako ipak priznao da dio krivice snosi i on. Nije zvao Štrleka, Karačića, Šegu pa se izmotavao kako ih je naknadno zvao, ali nisu mogli doći. Opet nije izravno preuzeo odgovornost za loš rezultat.

Prošla je godina dana, ali baš ništa se nije promijenilo. Silne pouke koje smo morali izvući i obećanja o novoj jakoj i snažnoj Hrvatskoj koja će se vratiti u vrh svjetskog rukometa, kao da su otišla u vjetar. Kroz jedno uho ušlo, drugo izašlo. Nismo se pomakli niti milimetra. Ili ako ćemo cijediti neku pozitivu i pogledati u zrcalo, obzirom na prijašnje rezultate, ovo deveto mjesto zapravo ni nije loše. Jer bolje od toga očito ni ne možemo.

Umjesto da netko preuzme odgovornost za deveto mjesto, koje očito više nije slučajnost nego realnost naše reprezentacije, izbornik Hrvoje Horvat tvrdi kako smo igrali odlično prvenstvo izuzev poraza od Egipta. Jedini pravi izazov koji smo morali preskočiti za plasman u četvrtfinale. A mi izgubimo devet razlike.

- Ostvarili smo te kvalifikacije za OI, to je nešto što nam je bilo u viziru nakon Egipta. Mislim da smo igrali odličan turnir, dobar turnir, izuzev Egipta, pokazali smo tu 5-1 zonu koja bi trebala biti zaštitni znak - kazao je Horvat. I opet, bez trunke samokritike.

Bez odgovora na pitanja na koja svi traže odgovor. Zašto je do ovoga došlo, tko je krivac, koji je dubinski problem urušavanja našeg rukometa? Umjesto da otkrije ono što svi traže, što očekuju od njega kao izbornika reprezentacije, on vodi neke svoje borbe.

Kaljamo i uništavamo ugled nekad trofejnog hrvatskog sporta kojeg su gradili Patrik Ćavar, Ivano Balić, Mirza Džomba... Od olimpijskih i svjetskih zlata i medalja, došli smo do te točke da nam je deveto mjesto i plasman u kvalifikacije za OI ispunjenje cilja? Da nas jedan Egipat razbije s devet razlike, da nam Bahrein zabija golove kako god poželi. Zar su nam apetiti stvarno toliko nisko pali?

Hrvatskom rukometu treba remont, to je svima jasno, ali netko mora preuzeti i odgovornost za ovaj novi neuspjeh koji je ozbiljno uzdrmao budućnost naše reprezentacije. Za sada se taj nije pojavio. Onaj koji je morao, za njega je deveto mjesto uspjeh.

I postavlja se logično pitanje, treba li HRS smijeniti Hrvoja Horvata? Propuštene Olimpijske igre, osmo mjesto na Euru i deveto na SP-u, rezime je njegova mandata. Je li ispucao svoju priliku? Nekada su se izbornici kritizirali nakon brončanih medalja, a nakon četvrtog mjesta na turniru i sami sebi bi spakirali kofere. Gdje smo to pali...

