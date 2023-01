Treća sreća za Smitha! Ništa mu nije mogao ni 'moćni Mike' na putu do 500.000 funti i broja 1

Ono što su svi ljubitelji pikada, kao i oni koji to postaju svake godine u ovo doba čekali, eruptiralo je finalnim susretom između Michaela Smitha (32) i Michaela Van Gerwena (33) i pobjedom nekog engleskog predstavnika nakon pet godina! Cijelu je večer imao podršku u prepunoj Alexandra Palace, ali publika je zdušno bodrila i njegovog protivnika. Ipak, nakon finala 2019. i 2022., u onom 2023. je 'Bully Boy' ipak podigao najveći trofej u karijeri.

Iako je Nizozemac isticao nakon pobjede u polufinalu protiv Gabriela Clemensa (6-2) kako ga ništa ne može zaustaviti, prevario se. Još je u sobi za zabrijavanje Smith stigao do prednosti jer je prvi pogodio bull (op. a. crvenu točku u sredini mete) te je dobio prvo bacanje. Doduše, nije mu to previše pomoglo na otvaranju jer je prvi set bez problema uzeo Van Gerwen, dok mu je u drugom setu na najbolji mogući način odgovorio Englez.

Doslovno na najbolji mogući jer je u trećem legu seta napravio break s nine darterom (op. a. izlaskom u devet strelica), a još je slađe bilo jer je istu priliku imao i Van Gerwen, ali je promašio double 12 s posljednjom strelicom. Nije to promašio Smith koji je nakon toga i potvrdio set te uzeo još jedan i otišao na dva razlike, ali nije to obeshrabrilo 'zelenu mašinu' koja je preokrenula situaciju na 3-2 u setovima.

Ali tu kreće početak kraja za Nizozemca. Nizao je 'Bully Boy' 180-ke, na kraju meča imao je 22 pogođene, a s obzirom na brzinu bacanja, u 'tren oka' stigao je do 6-3. Tad smo nakon dugo vremena vidjeli i dekoncentraciju kod Nizozemca jer je kod 2-2 krenuo na pauzu iza bine, nije shvatio da je još aktivan u setu te da može smanjiti zaostatak, a onda je i izgubio odlučujući leg.

Vratio se nakratko s četvrtim osvojenim setom, ali u 11. setu meča nije uspio potvrditi break za dodatno približavanje, već je u posljednjem legu umalo gledao još jedan Smithov nine darter. Do toga nije došlo, ali je Englez bez problema izašao na double 16 za prvi naslov svjetskog prvaka u karijeri.

Pojurio je nakon toga do žene i djece, proslavio s njima, a ima i što slaviti. Ovom je pobjedom zasjeo na prvo mjesto PDC-ove liste, a također je i u džep spremio 500.000 funti. Trostruki svjetski prvak na četvrtu će titulu morati još malo pričekati i zadovoljiti se s trenutačno drugim mjestom na ljestvici najboljih svjetskih pikadista.

