Trener Betisa: Izgubili smo od Dinama nedavno i sada želimo popraviti dojam. Imamo ozljeda

Dinamu u četvrtak stiže stari znanac, Real Betis, kojeg su "modri" izbacili u Konferencijskoj ligi prošle sezone. Uspio je tada Dinamo s ukupnih 2-1 proći dalje, a odlučio je gol Petkovića u Španjolskoj jer je na Maksimiru završilo 1-1. Sada je to neki novi Betis kao i neki novi Dinamo, a španjolska momčad je favorit u Zagrebu. Utakmicu je najavio trener Betisa Manuel Pellegrini.

- Imamo dosta izostanaka, ali moramo i bez onih kojih nema. Imamo dovoljno široku klupu, vjerujem kako imamo dovoljno kvalitetnu momčad, vjerujem svojim igračima - rekao je Pellegrini uoči utakmice pa dodao:

- Svaka utakmica je teška, protiv Dinama smo igrali nedavno i nismo ostvarili dobar rezultat. Želimo popraviti taj dojam. Očekujem dobru utakmicu. Morat ćemo se dobro potruditi protiv kvalitetne ekipe.

Betis se uzda u širinu klupe, a baš bi ti izostanci mogli donijeti Dinamu veću šansu. Pellegriniju nedostaju Sofyan Amrabat, Isco i Hector Bellerin, Ricardo Rodriguez nije dostupan zbog suspenzije, a upitan je i nastup Juniora Firpa koji je doživio ozljedu protiv Barcelone. Najteže će Betisu pasti izostanak kapetana Isca koji je okosnica momčadi, ali i dalje su tu ubojiti igrači poput Antonyja i Lo Celsa.

- Upoznati samo sa Dinamovim stilom igre. Ima fizički moćne igrače, te igrače koji posjeduju odličnu tehniku. Što se tiče hrvatske škole nogometa, mislim da ne treba ići daleko. Dovoljno je pogledati kakve je rezultate Hrvatska ostvarila na zadnja dva svjetska prvenstva. Znamo da nas čeka teška utakmica protiv suparnika koji nam neće ništa pokloniti - na trenera se nadovezao branič Diego Llorente.