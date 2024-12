Trener Celtica: Ne očekujem da će biti lako s Dinamom! Ima odlične igrače poput Baturine

Celtic je u Zagreb stigao pun optimizma, nogometaši Brandana Rodgersa imaju niz od 14 utakmica bez poraza. Škoti su posljednji put "pali" u Dortmundu, početkom listopada su kod Borussije poraženi sa 7-1. Celtic traži pobjedu kojom bi osigurao plasman u nokaut fazu Lige prvaka. Na službenoj press-konferenciji Celtica dan uoči utakmice s pola sata zakašnjenja pojavili su se trener Brendan Rodgers i branič Auston Trusty.

- Svi smo uzbuđeni zbog ove prilike u Ligi prvaka, do sada smo bili dobri u ovom natjecanju, a sutra je pred nama velika mogućnost za plasman u nokaut fazu. Kad bi napravili taj uspjeh bio bi to povijesan rezultat. U svakoj utakmici želimo pobjedu, tako će to biti i sutra. Imamo samopouzdanja, uvijek smo cijenili kvalitetne i tehnički dobre igrače kakve ima Dinamo - poručio je Rodgers, pa dodao:

- Oni su uzeli sedam bodova u ligi prvaka, imaju čitav niz kvalitetnih nogometaša poput Baturine. Odličan je igrač, tehnički dotjeran, Dinamo ima puno igrača visokog talenta. Opet, na ovoj razini natjecanja trenutačna forma nije toliko bitna, sve su to prvaci svojih zemalja, takav je i Dinamo. Neću pasti u zamku i pomisliti kako nas ovdje zbog slabijih rezultata Dinamo očekuje lakši posao. Znamo što bi navijačima značila naša pobjeda ovdje, kao i svaka pobjeda u Ligi prvaka. Svaka europska pobjeda vas puni samopouzdanjem, imat ćemo priliku za pobjedu u Zagrebu.

Bivši trener Liverpoola je pričao u dahu.

- Mislim da igramo na jako dobroj razini, znam da smo spremni za utakmicu u Zagrebu, da možemo osvariti dobar rezultat. Željeli bismo napraviti sve kako bi nastavili pobjednički niz koji imamo već tjednima. Kolektivno smo dobra momčad, na ovoj razini trebate biti puni samopouzdanja, ali biti spremni za sve izazove kao momčad, Prošle godine možda nismo tako dobri bili kao momčad, iako smo imali dobre individualce. A kad trener osjetiti zajedničku atmosferu u svlačionici možete biti ponosni.

Celtic stiže pun optimizma, igrači su u sjajnoj formi, nema ozlijeđenih...

- Uvijek kažem, ako nekoga nema, priliku će dobiti neki drugi igrači. Svatko se želi dokazati u Ligi prvaka, svako želi pružiti najbolju partiju na ovoj razini natjecanja. Vidite koliko rotiram svoje igrače, imam povjerenje u cijelu momčad. Bitno mi je da svi budu spremni, ali i svježi za svaku utakmicu, vjerujem da sad možemo igrati protiv bilo koga. Puni smo optimizma i samopouzdanja, kvaliteta nam nije sporna. U dobroj smo formi.

Hoćete li već sutra razmišljati i o derbiju s Rangersima koji vas čeka za vikend?

- Svaka utakmica je važna. Svaka mora biti bitna igraču ili trener Celtica. Sada smo fokusirani samo na Dinamo, poslije ove utakmice ćemo se koncentrirati na Rangerse. U nogometu ne smijete razmišljati previše unaprijed, ali čim sutra završi utakmica, u glavi će nam biti samo Rangersi. Ali sada me zanima samo Dinamo - rekao je Rodgers.

Austin Trusty je američki branič koji bi sutra trebao zaigrati na lijevom boku.

- Ma uživam, stvano se odlično osjećam. Rođen sam u malom gradiću pored Philadelphije, a danas igram Ligu prvaka. Kako ne bih uživao? Mentalno smo spremni. Razlika između europskih i domaćih utakmica? Nema razlike! Kad ste igrač Celtica svaku utakmicu želite igrati na istoj razini, za svaku želite biti maksimalno fokusirani - završio je Trusty.