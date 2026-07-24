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PALI NA KVARNERU

Trener Derryja: 'Zbog Keka smo bili slijepi, ali dobro smo prošli'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Trener Derryja: 'Zbog Keka smo bili slijepi, ali dobro smo prošli'
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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RIJEKA - DERRY 1-0 Mi prije svake utakmice protivnika gledamo u šest ili sedam utakmica, sada to nismo mogli, stoga nismo znali što očekivati. Sad znamo, rekao je Tiernan Lynch nakon poraza na Rujevici

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Rijeka je na Rujevici srušila irski Derry City 1-0, ali će u uzvratu imati puno posla. Iako je momčad s Kvarnera dominirala i stvarala šanse, samo je Toni Fruk poslao loptu iza protivničkog golmana. Derry je dobro prošao, može biti zadovoljan rezultatom, a u tom tonu je nakon utakmice pričao i trener Tiernan Lynch.

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Foto: HNK Rijeka

- Razočarani smo. Pokazali smo veliki karakter. Oni imaju veliku kvalitetu i dobre igrače, znali smo da moramo igrati svoju igrati, ali kako je vrijeme prolazilo, mi smo bili bolji. Nažalost, prema naprijed smo ostali malo 'tanki'. Nadam se boljoj izvedbi u drugoj utakmici. Nismo očekivali puno prilika, očekivali smo da će to biti teška utakmica. Nisam nezadovoljan igrom, već rezultatom - rekao je Lynch pa dodao:

- Bili smo zaslijepljeni budući da je Rijeka promijenila trenera. Mi prije svake utakmice protivnika gledamo u šest ili sedam utakmica, sada to nismo mogli, stoga nismo znali što očekivati. Sad znamo. Pokazali smo prošlog tjedna da kada imamo 'punu kuću', da je dolazak k nama teško gostovanje za svakoga. Usporedba Rijeke i CSKA? Dvije vrlo dobre momčadi s kvalitetnim igračima. No, ja sam koncentriran na nas. To gdje su oni slični, a gdje nisu, nije toliko važno.

Uzvratna utakmica igra se 30. srpnja u Irskoj. U trećem pretkolu Konferencijske lige pobjednika ovog dvomeča čeka bolji iz ogleda islandski Stjarnan - finski Ilvest. Tamo je Stjarnan pobijedio 1-0 na domaćem terenu. 

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