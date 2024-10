Trener Dinama: Da Baturina igra u Benfici, vrijedio bi do 100 milijuna eura! A ovo nije uspjeh

Dinamo je i više nego zasluženo stigao do prvog boda u Ligi prvaka. Zagrepčani su u 2. kolu remizirali (2-2) s Monacom, do 74. minuti imali su sve u svojim rukama, ali poslije dvije individualne pogreške morali se zadovoljiti jednim bodom. I to je "modrima" sad dovoljno za 28. mjesto u Ligi prvaka. A Dinamu sad slijede dva gostovanja, odlasci u Salzburg i Bratislavu.

Pokretanje videa... 01:16 Trening Dinamovaca uoči utakmice Lige prvaka | Video: Hrvoje Tironi /24sata

a

- Gledali smo kvalitetnu utakmicu Dinama na teškom terenu, stvarno dečki su primijenili sve šta smo im zadali. Zaslužili smo pobjedu, ali završilo je 2-2, to moramo prihvatiti. Pozitivno je što smo vratili vjeru u sebe, pokazali da možemo biti kvalitetni na ovom nivou, vjerujem da ćemo i pobjeđivati. Ovo je pobjeda za mene, pobjeda koja vrijedi jedan bod. Ali pokazali smo da imamo što za reći u Ligi prvaka - rekao je Bjelica pa dodao:

- Prvi žuti karton sam dobio kad je cijela klupa skočila, a u drugoj situaciji sam tražio prekršaj na našem igraču. Ne bih komentirao suđenje. Penal na Petkoviću? Ako je sudac procijenio da nije, onda valjda nije. Ni u Lisabonu nam njemački sudac nije sudio penal, tad je Bruno dobio žuti karton. Sad je dobro prošao kad nije dobio žuti karton. Penal Bernauera? Nisam vidio, ali igrači naši se nisu bunili. Vjerojatno je bio faul, vjerojatno ga je Bernauer dotaknuo.

Zamjena Baturine?

- Baturina? Tražio je zamjenu, igrao je na visokom nivou i tražio zamjenu. Njegova igra? Njegova kvaliteta je neupitna, nije slučajno debitirao za reprezentaciju, postat će tamo i nositelj igre. Bio je na visokom nivou, igrao za "desetku". Koliko vrijedi? Onoliko koliko netko plati za njega, vjerujem da neće ići ispod 20 milijuna eura. Igrači Monaca vrijede i po 30 milijuna, ali nisu pokazali taj nivo igre. Da igra u Benfici vrijedio bi 80-100 milijuna, ali igra u Hrvatskoj.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Torrente je veliki dobitak...

- Pokazao sam mu koliko računam na njega, on već ima 30-ak utakmica u Primeri, to nije lagano ostvariti. Došao je u Hrvatsku prije dva mjeseca, sve mu je novo, ali može pomoći. Igra na visokom nivou.

Ovo je za vas kao pobjeda. Ali vidi se klik između vas i igrača...

- Dinamo je kvalitetna momčad, dobro pripremljena i dobro selekcionirana. To sam rekao prvi dan. Ova momčad ima karakter, osvojili su duplu krunu i ušli u Ligu prvaka. Došlo je do komfor zone ili emotivnog pada, ali ova momčad ima vrijednost. Stvarno sam privilegiran trenirati ove igrače, hvala Jakiroviću i svima koji su trenirali ovu momčad. Ja malo sad kupim kajmak njegovog rada. Tako ovaj bod posvećujem i Jakiru.

Bruno Petković?

- Jako sam zadovoljan njegovom igrom kao i svih ostalih, junački se borio sa stoperima, igrao obranu, bio mantinela igračima. I on će biti sve bolji. Samo dvije zamjene? Stopere nismo imali na klupi, bočni igrači su bili OK, od centralnih veznih više nismo imali igrače. Imali smo samo krilne igrače, mogao sam ubaciti nekoga, ali bi izgubili na visini. Nisam ni vidio slabost momčadi. Dobili smo gol iz prekida koji se dogodi.

Zagreb: Susret Dinama i Monaca u Ligi prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Velika zahvala navijačima, bodrili su nas i sjever i zapad. Koliko je trajala utakmica, mi smo to vratili borbom i igrom, Za navijače je najvažnije da se borimo, to smo im dali, oni to znaju cijeniti. Kao i mi njihovu podršku.

Podsjeća li vas ova utakmica na Šahtar?

- Ne znam je li ista utakmica, ona je bila jako bolna. Jedan od bolnijih remija u karijeri. Siguran sam da ćemo ovo popraviti, bit ćemo konkurentni u ovoj Ligi prvaka.

Kad ste dobili Atalantu, onda ste izgubili u Varaždinu. A sad vam opet za vikend prijeti Varaždin, plašite li se te utakmice?

- Nije ovo uspjeh. Rekao sam dečkima da popiju čašu vina i jedno pivo, pa ide maksimalni fokus na Varaždin. Priliku će dobiti i neki igrači koji danas nisu igrali.

Pobjeda nad Lokomotivom, remi s Monacom... Jeste li zadovoljni?

- Znate moj odgovor, nisam nikad zadovoljan. Uvijek želim pobjede. Kad sam 1995. godine kao igrač Albacetea pobijedio Barcelonu 1-0 na Camp Nou s Ronaldom Koemanom i svim zvijezdama shvatio sam da ne postoji utakmica u nogometu koja se ne može pobijediti. I uvijek želim tri boda. Da ste me pitali ovo prije tjedan dana, opet bi vam rekao isto. Uvijek želim pobjeđivati - završio je Bjelica.