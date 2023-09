Trener Dinama otkrio zašto ne gleda penale i dodao: Bio bih lud da sam otpisao tog igrača!

Dinamo je na dojmljiv način otvorio grupnu fazu Konferencijske lige. Astana je još jednom nastradala u Maksimiru, Kazahstanci su ovog puta dobili "petardu". Realno i zasluženo. Za "modre" su zabijali Petković (2), Bulat, Marin i Halilović.

Pokretanje videa ... Video: Mato Galić/24sata

- Čestitam dečkima na ozbiljnoj utakmici, velikoj volji. Nije bilo jednostavno, možda da smo odmah zabili bi bilo lakše, Astana se organizirano branila, preijetila iz kontranapada. Znali smo da moramo biti strpljivi, pa nam je penal došao u pravo vrijeme. Drugi pogodak u nastavku nam je olakšao put do pobjede, kasnije smo kontrolirali utakmicu, iako su i oni imali prilika. Volio bih da smo čvršći u obrani, da nam lagano ne dolaze u završnicu, a jako bi je drago što su zabijali Marin i Halilović. Dali smo nekim igračima minute koje će im biti potrebne u nastavku sezone - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

- Dvije asistencije Mihajličenka? Zadovoljan sam s njim, svi su mislili da sam ga otpisao nakon Osijeka, bio bih lud da sam to napravio. Svi nam igrači znače, a i njemu će ova utakmica puno značiti za budućnost. Drago mi je radi njega, koristit ćemo ga u budućnosti. Slobodnjaci Bulata? Marko ima sjajne prekide, izvodi sve prekide, dopuštam da se on i Petko dogovaraju, tu nema ega. Svi su podređeni momčadi, tko se najbolje osjeća izvodi slobodnjake. A kad zabijete, sigurno ste u prednosti i sljedeću utakmicu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zanimljivo, niste gledali Petkovićeve penale, već ste sjeli na klupu i gledali u pod...

- Kad sam bio igrač izvodio sam penale, a sad ih ne mogu gledati. Pogotovo one u Osijeku, nekako mi je to bilo stresno, moram priznati. Ako nisam gledao Osijek, ne moram ni sada. Vjerujem izvođačima, dečki to sjajno rade, to je neka moja stvar. Nisam praznovjeran, ali to je postala neka moja tradicija.

Možda je glupo pričati poslije "petarde", ali u zadnjoj liniji je bilo puno propusta...

- Obrana? Ne brine me, malo prije sam rekao da bih volio da smo čvršći i gušći, da više igramo na tijelo. Ali, tu sam tek mjesec dana, nemamo ni vremena za trening, a obrana je stvar volje. I momčad protiv koje igrate se trudi, svatko će vam nešto stvoriti. Analizirat ćemo naše greške, u budućnosti poraditi i na tome.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Igrači s klupe su dali velik obol u današnjoj pobjedi Dinama...

- Jako je važno da igrači s klupe tako uđu, nije bitno tko počne utakmice, već tko ju završi. Može samo 11 igrača biti na terenu, a želimo svima dati minutažu. Imamo puno utakmica, svi su nam važni, puno zavisi o taktičkim postavkama, mislim da smo danas dobro mijenjali, to je važno za momčad - završio je Jakirović.

Riječ je dobio i trener Astane Grigorij Babajan.

- Sigurno da smo neraspoloženi, nismo napravili ono što smo zamislili. Prvi gol Dinama je promijenio tijek utakmice, a Dinamo je bolja i kvalitetnija momčad od nas. Nismo bili dovoljno koncentrirani, radili smo svakave greške. U nastavku smo pokušali više ići prema naprijed, pa smo onda primili još nekoliko golova - poručio je Babajan, pa nastavio:

- Gubili smo 3-0, pa nismo htjeli u momčad stavljati mlade igrače, već su iskusniji pojedinci završili ovu utakmicu. Postoji i moja krivica zbog tako velikog poraza, mi kao momčad moramo nastaviti našu igru bez obzira na dva penala Dinama. Već sad se okrećemo budućnosti. Dinamo je puno iskusnija momčad od nas, puno više igraju u Europi, ali i mi smo u prvom dijelu imali neke svoje prilike.