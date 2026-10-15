Trener Dinama: Ova pobjeda može okrenuti sezonu. Cijelo vrijeme osjećam podršku kluba

Dinamo je upisao veliku europsku pobjedu, u Maksimiru je pao (1-0) Anderlecht. Dion Drena Beljo presudio je belgijskom velikanu pogotkom s bijele točke u 96. minuti. Zagrepčani su ovom pobjedom napravili veliki korak prema europskom proljeću, "modri" su u prve dvije utakmice dohvatili četiri boda.

Pokretanje videa... VIDEO Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

- Na poluvremenu smo pokazali dečkima što griješimo, ohrabrili smo se. Znali smo da je Anderlecht dobra momčad, ne želim nikoga dizati u nebesa, ali mladi su i čim negdje zakasnite, mogu vas kazniti. Poslije utakmice smo se svi malo proveselili, vidjeli ste kako su svi proslavili gol, koliko to svima znači - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Poslije onih stativa sam bio siguran da ćemo pobijediti. Prošle sezone su nam svi zabijali iz prvih prigoda, a bile su još kvalitetnije momčadi. Ali sreća prati hrabre, zaslužili smo ovo, imali smo golmana koji je obranio što treba. Pomislio sam da će doći naše vrijeme, mogla je utakmica otići na obje strane. Žao mi je što smo čekali do 90 minuta, ni drugu utakmicu nismo primili gol u Europi. Vjerovali smo, bili smo uporni, to smo pokazivali. Slavlje kod gola Belje je pokazalo koliko nam to znači.

Može li ova utakmica okrenuti cijelu sezonu?

- Može i mora. Bit će nam svima sada lakše. Nijednog trenutka nisam sumnjao u svoju momčad, lani nam je bilo puno teže, pa smo ispunili sve ciljeve. Vjerujem da će opet biti tako. Ove godine imamo četiri pobjede od osam utakmica, izborili smo Europsku ligu. Htjeli smo Ligu prvaka, evo vidjeli smo jučer kako je Viking slab... Trebali smo spremiti neke igrače, uvijek kažem bit ćemo bolji, kad konkurencija bude prava, opet ćemo pobjeđivati u kontinuitetu. Razumijem nervozu, svaki poraz nas boli, ali nije to lagano. Neki se stalno smiju, ali vjerujem da ćemo biti bolji.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Danas je bilo puno rotacija u odnosu na Hajduk?

- Dobro, on nije igrao osam mjeseci, mijenja se momčad. Mi smo na proljeće znali napamet prvih 11, sad moramo puno rotirati, neke dižemo u formi, velika je konkurencije, nema čekanja. Ne plašim se mijenjati, ali nisam čarobnjak. Nije me strah, evo danas Zajc i McKenna, dva zamjenska kapetana nisu igrali. Gledam tko je najbolji, njih stvaljam na teren. Gdjegod sam bio su bili dobri rezultati, vjerujem da će biti i tu. Malo je bilo nervoze, ali osjetim podršku kluba. Ne znam kako vama objasniti, moj svaki izlazak u Zagrebu, nikad nisam doživio da mi netko priđe i ne znam što. Nije nam lako, ali trudimo se, želimo pobjede.

Malo o Kotarskom...

- Znate vi sve bolje od mene, nisam nikad kukao. Dominik je ekstremni golman, bez takvih ne možete ništa. Drago mi je zbog njega, vidjeli ste ga kad se lomilo. Takav vam golman donosi sigurno, Kotarski je kao lani Livaković odmah vam donese sigurnost, obojica su u tom rangu.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Postoji li koji segment kojim ste zadovoljni ili kojim pak niste zadovoljni?

- Gledam što treba popraviti, moramo bolji biti u završnici. Zaslužili smo ranije gol, nema tu čekanja. Ali vjerujem da će sljedeći put to biti bolje, možemo i malo bolje kontrolirati utakmicu. Nismo mi tranzicijska momčad, moramo nekad usporiti ritam. Kad su oni imali dvije grede, znao sam da imamo kvalitetu, nisam se plašio. Kad imate Stojkovića, Ivanušeca, Mišića..., znate da će doći i vaš period. Ovo je jako bitna pobjeda, nemamo vremena za slavlje, vidjeli ste kakav je Slaven. Ovaj set utakmica je krenuo, izgubili smo Hajduk, danas zasluženo slavili, idemo dalje pobjeđivati u serijama.đ

Velika je ovo večer za hrvatski nogomet?

- Da, lijepa večer, da padnu Ajax i Anderlecht u jednom danu. Čestitm Hajduku. Rekli su ni da Hajduk nije dobar kad su nas dobili, pa oni dobiju Ajax. Bit će nam opasan konkurent za naslov. Takav je i Anderlecht, imali smo sreće, ali i znanja i kvalitete. Sad u Europu doma igramo s NEC-om, osnovni cilj je proći grupu, onda ćemo razmišljati o sljedećim koracima.

Kakvi su vam bili Almena i Rodriguez?

- Zadovoljan sam, ali mogu biti još bolji. Dani nije dugo igrao, tek se vraća, Iker ima kvalitetu. Fale nam takvih igrači , brzanci sa sjajnim tehničkim kvalitetama - završio je Kovačević.