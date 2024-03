Trener Dinama: Smiješno je bilo jedno pitanje o Petkoviću. Ha, nekima je fetiš podcjenjivati ga

Dinamo je na korak do još jednog europskog četvrtfinala! Zagrepčani su pred 18.562 gledatelja razbili PAOK, s 2-0 svladali vodeću momčad grčke lige. Bruno Petković odradio je još jednu nevjerojatnu utakmicu, zabio još dva europska gola, upisao još jedan veliki europski skalp. Bila je to prva pobjeda Dinama nad nekim grčkim klubom nakon 47 godina.

- Čestitam dečkima na sjajnoj utakmici, držali smo se plana, bili koncentrirani, lijepo izlazili poslije osvojene lopte. Možda smo mogli još biti odlučniji, dali smo dva lijepa gola, imali smo još neke šanse. Nismo im puno toga dopuštali iza, imat ćemo i u Grčkoj puno posla s kvalitetnom momčadi. Ovo je tek prvo poluvrijeme i čestitam dečkima - rekao je Sergej Jakirović, pa komentirao navode Razvana Lucescua da su Dinamovi igrači previše slavili:

- Treba se slaviti, jučer smo tek saznali koliko naše momčadi nisu pobijedili grčke. Ovi momci stalno igraju pod nekim znakom pitanja, baš mi je drago zbog te pobjede. Znam koliko se trude, da nekad nije sve divno, krasno i bajno. To je nogomet, svaka utakmica ima svoju priču, znamo svi da nije ništa gotovo, čeka nas teška utakmica u Solunu. Ali idemo tamo s pozitivnim rezultatom, čekat će nas napeta atmosfera.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Petar Sučić postaje ponajbolji igrač Dinama...

- Dugo smo skupa, debitirao je kod mene u Zrinjskom u pretkolu Lige prvaka protiv Šerifa, puno je napredovao u Dinamu. Ima kontinuitet, dobiva ozbiljne minute, daj mu Bože zdravlja. Petar je krasan momak, ima radne navike, dobar karakter i upija sve naše infromacije. I pokazuje sjajne igre, to svi vidimo.

Kako ste zadovoljni Špikićem?

- Zadovoljan sam, radio je sve što smo planirali u analizi. On ima brzinske sposobnosti, želio sam da ganja dubinu. Žao mi je što nekada nije odlučniji u situacijama "jedan na jedan", pa da se i on nagradi golom. Ali zadovoljan sam.

I za kraj, malo o Bruni Petkoviću.

- Sjajan je, ali poslije Osijeka nije bilo tako. Tamo me jedan vaš kolega pitao zašto igramo bez napadača, meni je to smiješno. I podcjenjivanje Brune Petkovića. Ne znam zašto je to tako, kao da je to nekome fetiš. Znamo što on znači za Dinamo, vidjeli ste kako smo izgledali kad on dva mjeseca nije bio s nama, koliko smo patili. Bruno je poseban i specifičan, on u jednoj akciji može dati više nego neki u cijeloj utakmici. Kad su on i Baturina pravi, mi smo puno bolja momčad - završio je Jakirović.