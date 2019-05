Trener Eintrachta: Sve bi bilo drugačije da smo imali Rebića

Ne mogu reći da će Haller biti s nama u Londonu, ali Rebić će sigurno igrati. Da su oni igrali u prvoj utakmici, možda bi i pobijedili. Luka Jović odigrao je odlično za nekog svojih godina, a sa Rebićevom brzinom i tehnikom imat ćemo još jednog igrača koji će moći zaprijetiti. Sljedeći tjedan moramo biti hrabri, to će pomoći, rekao je nakon remija s Chelseajem (1-1) trener Eintrachta Adi Hütter.

Eintracht je u prvoj polufinalnoj utakmici imao svojih 15 minuta, poveo krasnim golom Jovića koji je efektno glavom s 11 metara pogodio lijevi kut Kepina gola, ali nakon toga gledali smo jednosmjernu utakmicu. Pedro je prije poluvremena krasno pogodio lijevim nogom za izjednačenje, ali do kraja utakmice Chelsea nije uspio povesti iako su imali veliku terensku inicijativu.

Foto: REUTERS

Chelsea je potpunu kontrolu preuzeo u posljednjih pola sata ulaskom Edena Hazarda čiji je odlazak iz Londona u posljednje vrijeme sv češća tema.

- Nije me iznenadilo što je Hazard utakmicu počeo na klupi jer je većinu utakmica u Europskoj ligi počeo na isti način. Ne znam je li razlog što smo izgledali dobro to što on nije igrao, ali čim je ušao s klupe Chelsea je postao druga momčad. Bili su tada puno bolji, ali ja sam ponosan kako su im moji igrači pružili otpor - završio je trener Eintrachta.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Nakon 1-1 u Frankfurtu Chelsea ima povoljan rezultat za uzvrat, ali pita se nešto i Eintracht. Gol na Stamford Bridgeu mogao bi im donijeti veliki vjetar u leđa, a povratak Ante Rebića i svojevrsno psihološko olakšanje. Uzvrat je na rasporedu u četvrtak, 9. svibnja, s početkom u 21 sat.