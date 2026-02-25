Trener Genka: Dinamo nema što izgubiti, i dalje nije sve gotovo

U četvrtak od 21.00 Dinamo će u Belgiji protiv Genka loviti zaostatak od 3-1. Jako težak zadatak za trupe Marija Kovačevića, ali ako napad bude radio ako protiv Varaždina (4-0) pozitivan rezultat je moguć. Domaći su u malim problemima. Neće im biti najboljeg igrača, Grka Konstantinosa Karetsasa (18) koji je zadobio potres mozga u porazu od Standarda u domaćem prvenstvu. Trener Genka, Nicky Hayen, najavio je uzvratnu utakmicu.

Pokretanje videa... 00:55 Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Veliki poraz protiv Standarda nije poljuljao naše samopouzdanje. Nedostajala nam je oštrina, nismo bili kompaktni i nismo imali dovoljno kvalitete s loptom. To me iznenadilo, jer su te stvari bile puno bolje u proteklih šest tjedana. Spominjali smo sve to na sastancima i pojedinačno, svjesni smo tih pogrešaka - rekao je.

Dotaknuo se i izjave legende Genka, Branka Strupara, koji je rekao kako je Genk već 80 posto u osmini finala Europske lige.

- Ne razmišljam kao Strupar, u postocima. Postavili smo se u dobru početnu poziciju, ali na Inter- Bodø/Glimtu ste također vidjeli da je iznenađenje uvijek moguće. Pogledajte prvu utakmicu između Club Bruggea i Atlética. Na poluvremenu je bilo 0-2, a završilo je 3-3. Dinamo više nema što izgubiti, u utakmici jedna momčad može iznenada dobiti zamah i morate pokušati to što prije staviti pod kontrolu, ići će na sve ili ništa. Da, nedostajat će nam Karetsas, vidjet ćemo koliko ga neće biti, ali sad je na nekome drugome da se istakne - naglasio je.

Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Utakmicu je najavio i Zakaria El Ouahdi koji je dva puta matirao Livakovića u Zagrebu.

- Spremni smo za ovu utakmicu. Noge su nam lakše nego protiv Standarda. To je bio bolan poraz. Možda smo ih podcijenili, ali moramo zaboraviti tu utakmicu. Moramo se usredotočiti na Dinamo. Želimo pobijediti u svakoj utakmici, čak i ako imamo prednost iz prvog dvoboja. Dinamo je i dalje momčad s puno kvalitete. Bili su vrlo jaki u tranziciji. To smo dobro riješili u Hrvatskoj, a sada ćemo to morati ponoviti - rekao je.