Trener Gorice: Sram me. Crveni je apsurd! Nismo to zaslužili... Karoglan: Zasluženo smo dobili

Čestitke mojoj momčadi, a i Gorici jer vrijede više od pozicije na ljestvici. Prvo poluvrijeme je bilo naše. Jedna stativa, vratnica. Više mi se sviđalo nego drugo. Zaslužena pobjeda. Postoje stvari koje bih volio da smo radili drukčije s igračem više. Obrazac je akcija pod pogotka kada je Mikanović odigrao ekstra dodavanje, rekao je kratko nakon dramatične pobjede Hajduka kod Gorice u 98. minuti trener Splićana Mislav Karoglan.

Trener Gorice Igor Angelovski nije imao razloga za zadovoljstvo što se tiče rezultata. Igrački, nije to bilo toliko loše.

- Ovim putem želim čestitati svojim igračima jer su pokazali htijenje i znanje da se suprotstavimo Hajduku. Bili smo na pravom putu i s igračem manje. Primili smo gol u 98. minuti, zaslužujemo veći respekt, stidio sam se nekih odluka. Mene je bilo stid, ako netko misli da će nas slomiti, tu se vara. Igrat ćemo s još većim htijenjem i siguran sam da ćemo igrati Prvu ligu i iduće godine - rekao je Angelovski pa žestoko opleo po suđenju Darija Bela:

- Nisam pregledao snimke, ako je već bio penal, ali onakav crveni karton. To je apsurd, nismo to zaslužili, jedino da je išao čisto na gol. Po meni igrač ide sa strane, ako je bio penal, to može biti penal i samo žuti karton. Ako hoćete otvoreno, u medijima su izašle vijesti kako je najviše koristi od pogrešnih odluka sudaca imao Hajduk, a najviše smo mi kažnjeni, ali ponavljam, neće nas slomiti i igrat ćemo Prvu ligu i iduće godine.

