Rasprodan Poljud šest dana prije utakmice, oboren novi rekord broja klupskih članova jednoj godini i velika euforija oko Hajduka koji se bori za naslov prvaka i Rabuzinovo sunce. Na valu te euforije Splićani su dočekali Rijeku, navijači su priželjkivali novu pobjedu i izjednačenje s Dinamom na vrhu, ali doživjeli su bolno prizemljenje.

Rijeka je očitala bukvicu Hajduku te iz tri šanse došla do tri gola i pobjede od 3-1 u 25. kolu Prve HNL. Na jednoj strani veselje zbog velike pobjede, a na drugoj - tuga i razočaranje.

Za razliku od Tomića njegov kolega Valdas Dambrauskas.

- Nije lako govoriti nakon ovako razočaravajuće utakmice, čestitke Rijeci i treneru Tomiću, dobro su obavili svoj posao. Utakmica nije krenula kako smo htjeli i planirali. Moram dobro analizirati gdje smo pogriješili, jesam li ja možda prepunio igrače informacijama. Obje momčadi igrale su na sličan način, pokušavali su neutralizirati oni nas, mi njih. Razočarani smo, nije se bilo lako vratiti iz rezultatskog deficita, ali ovo nije razlog za paniku. Moramo se skupiti i pripremiti za utakmicu u srijedu - rekao je trener Hajduka Valdas Dambrauskas.

Riječani su sjajno otvorili susret i poveli već u 17. minuti golom Josipa Drmića. Kontrolirali su sredinu terena, nisu dopustili Hajduku da poveže konce. Nisu puno prijetili, ali kada jesu, to je bio gol. Sljedeći je pao u 33. minuti nakon što je Vučkić pogodio. Hajduk je došao do daha u nastavku i žestoko pritisnuo. Livaja je zabio gol nade u 69. minuti, ali Splićani do kraja nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti. Štoviše, Riječani su u 86. minuti riješili pitanje pobjednika golom Krešića.

- Rijeka nas nije iznenadila, očekivali smo ih u takvoj postavi, možda smo očekivali Murića u postavi. Razlog našeg poraza je što je Rijeka iz tri prilike dala tri gola, bolje rečeno iz jedne i pol prilike su dali tri gola. Ali ne preostaje nam ništa nego da im čestitamo jer oni to rade cijele sezone i najviše golova zabijaju. Moramo porazgovarati, analizirati jer nas već u srijedu čeka vrlo važna utakmica.

Od tri gola primili ste dva iz prekida?

- Nogomet je igra u kojoj golovi padaju iz pogrešaka. Ne mogu obećati da neće biti pogrešaka, ali mogu obećati da ćemo pokušati sve da ih ne ponavljamo. Jedna izgubljena utakmica ne bi smjela mijenjati naš mentalitet. Od 12 odigranih izgubili smo jednu, moramo biti ponosni na ono što igramo i kakve rezultate postižemo. Ako nešto naučimo iz ovog poraza, onda to neće biti uzalud.

Za Hajduk nema puno odmora. Već u srijedu na Poljud dolazi Gorica u sklopu polufinala Kupa.

- Svaka utakmica koju smo do sada igrali je bila za nas najvažnija, Dinamo, Rijeka, Istra, kup s Lokomotivom... Sretan sam što radim u klubu koji stalno igra važne utakmice. To svi želimo, igrati važne utakmice.

Hajduk danas nije briljirao i izgubio je prvi put nakon četiri mjeseca i onog poraza od Slaven Belupa posljednjeg dana listopada. Hoće li ovaj poraz poremetiti igrače?

- Svaka utakmica ima neki utjecaj, dobili ili izgubili. Nije to novost, nema igrača kome je ovo bio prvi poraz. Pobjede i porazi su dio procesa i treba se što prije okrenuti sljedećoj utakmicu - zaključio je litavski stručnjak.