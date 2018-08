Trener Intera: Modrić će ostati u Realu, ja imam sve koje želim

Iako tračevi oko potencijalnog transfera Luke Modrića u Inter ne jenjavaju, trener milanskog kluba Luciano Spalletti smanjio je tenzije te praktički natuknuo da od megalomanskog transfera - nema ništa.

Spalletti je produžio ugovor s klubom do 2021. nakon što ih je odveo u Ligu prvaka.

- Situacija ostaje ista, uvijek je bilo dobro stanje. Zadovoljava me vidjeti podršku navijača, a entuzijazam je normalan za predsezonu, no ako ne dođeš do rezultata... moraš otići - objasnio je iskusni Talijan.

- Zbog toga mi je drago da mi je klub htio produžiti ugovor. Ja ne pristajem na kompromise i tu sam gdje želim biti, u svlačionici sam s ljudima koje bih odabrao i da igram igricu na računalu - entuzijastično je rekao 59-godišnjak, koji je očito roster sklopio na Football Manageru uoči prijelaznog roka.

Prema mnogima jedino što Spallettiju fali je upravo Luka Modrić, no on se ne slaže...

- Pitajte sportskog direktora o toj temi jer ja neću više komentirati prijelazni rok. Već sam sad jako zadovoljan s onim što imam, ovo su igrači koje želim.

- Lijepo je čuti da uopće igrač poput Modrića iskazuje želju da igra za Inter, ali ja očekujem da on ostane u Realu ove sezone, jer ni Real ne želi ostati bez takvog igrača. A mi ćemo i ovako biti jaki, dok bismo s Lukom bili još jači - sretno je zaključio Spalletti, koji je u Inter došao 2017. godine.