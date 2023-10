Trener Istre otkrio zašto je Erceg izbačen iz momčadi, Sopić miran nakon kiksa: Danas nije išlo...

Htjeli smo pobijediti i mislim da smo u prvom poluvremenu, bez želje da umanjim borbenost Istre, morali riješiti utakmicu i otićina dva gola razlike. Utakmica bi bila gotova, rekao je Željko Sopić.

Trener Rijeke nije previše očajavao nakon dva izgubljena boda u Puli. Pretposljednji sastav lige Istra zaustavio je lidera HNL-a na Aldo Drosini (1-1).

- Dogodi nam se neka sitna pogreška, što je normalno, i to je dio nogometa, pa se Istra vrati u utakmicu i postane goropadna - nastavio je Sopić.

Rijeka je povela golom Nike Jankovića u 21. minuti, a izjednačio je Frano Mlinar u 48.

- Pokušali smo nakon izjednačujućeg gola s nekim izmjenama ne bismo li promijenili tijek utakmice i dali smo sve u napad. Stvarno skidam kapu svojim dečkima, do zadnje sekunde htjeli smo pobjedu. Danas nije išlo, čestitke objema momčadima i to je to.

U idućem kolu na Rujevicu stiže Sopićeva bivša momčad Gorica koja je u subotu prvi put pobijedila Dinamo u 22. utakmici. I ima samo četiri boda manje.

- Poznajem ih dobro i dobri su, sve pet, ali igrat ćemo na svojoj Rujevici, na puno bržem terenu nego što je ovaj na Drosini i moći puno bolje razviti svoju pas-igru - zaključio je Sopić.

'Svi moraju pokazati respekt prema stožeru i suigračima'

Istra je iščupala dragocjen bod u sezoni u kojoj bi se mogla boriti za ostanak pa je i dalje šest bodova ispred fenjeraša Rudeša. Do remija je došla bez najboljeg igrača Ante Ercega koji nije bio ni u zapisniku zbog nediscipline.

- Moju pažnju zaslužuju igrači koji su danas igrali dobro. A nogomet je i više od pukog igranja nogometa. Moji igrači mi trebaju pokazati i da imaju prave vrijednosti, životne. Nogomet je kolektivni sport u kojem mora biti i kompromisa i žrtvovanja za momčad. Svatko je dio momčadi, a ne pojedinac sam za sebe. To je moj način razmišljanja i rada. Svi moramo gurati u istom smjeru i svi moraju pokazati dužni respekt. Prema stožeru i prema suigračima - rekao je trener Istre David Catala.

Je li Ercegova suspenzija privremena ili trajna?

- Ne znam. On je jako dobar igrač, ali mora puno toga promijeniti. A za mene je nedodirljiva momčad, a ne jedan igrač!

'Igrači su mi sugerirali promjenu taktike'

Osvrnuo se potom Španjolac na utakmicu.

- Važan bod za nas. Jako važan. Rekao sam igračima kako je ovo vrlo važno nakon dva poraza zaredom. Puno nam znači. Cijeli smo tjedan pričali kako moramo nastaviti boriti se, vjerovati u sebe, biti momčad i danas su to pokazali na terenu. Pravi pristup je bio. Vidjelo se da dečki vjeruju i da mogu do sva tri boda. Zaslužuju čestitke.

Istra se ove sezone, čini se, specijalizirala za skalpove protiv klubova iz vodeće četvorke. Pobijedila je Hajduk na Poljudu, a remizirala s Osijekom i sad Rijekom u Puli.

- U prvom poluvremenu smo bili podređeniji nego što smo željeli. Namjera je bila pritisnuti ih više na njihovoj polovici no Rijeka ima kvalitetu, jako je dobra momčad i vidjeli smo da to neće ići. Pa smo na poluvremenu odlučili malo promijeniti stvari, stati u nešto niži blok. Stoga smo bili kompaktniji i onda opasniji. I sami su mi igrači sugerirali tu promjenu, da bi se oni sami tako osjećali bolje protiv Rijeke. I upravo smo tako, iz niskog bloka imali više šansi za gol - rekao je Catala.