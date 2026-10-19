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BLIŽI SE POVRATAK

Trener Kocaelispora otkrio kad bi Petković konačno mogao opet nastupiti: 'I mi ga čekamo'

Piše Luka Tunjić,
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Trener Kocaelispora otkrio kad bi Petković konačno mogao opet nastupiti: 'I mi ga čekamo'
Portreti hrvatski nogometnih reprezetativaca | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Petković je u Tursku stigao u ljeto 2025., nakon sedam godina u Dinamu. Ozljede su ga pratile i prošle sezone, u kojoj je odigrao 20 službenih utakmica, zabio sedam golova i jednom asistirao

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Bruno Petković (32) ove sezone još nije zaigrao za Kocaelispor, ali višemjesečnoj pauzi mogao bi se približiti kraj. Trener turskog kluba Selçuk İnan očekuje ga na treninzima s momčadi početkom studenoga. Datum povratka utakmicama ipak još nije poznat.

- Njegovo liječenje još traje. U utorak ili srijedu završit će planirani dio terapije, nakon čega će početi individualno trenirati. Mislim da će nam se priključiti za otprilike dva do tri tjedna. To su naša trenutačna očekivanja. I mi čekamo - rekao je İnan nakon domaćeg poraza od Göztepea (1-2).

Hrvatski napadač ozlijedio se tijekom ljetnih priprema. Kocaelispor je u rujnu objavio da je ozljeda sanirana, ali da su pregledi pokazali promjene na tetivnom tkivu povezane s ranijim ozljedama. Zbog toga je dobio poseban program jačanja mišića, a prije povratka na teren čeka ga postupno uključivanje u momčadski rad.

Petković je u Tursku stigao u ljeto 2025., nakon sedam godina u Dinamu. Ozljede su ga pratile i prošle sezone, u kojoj je odigrao 20 službenih utakmica, zabio sedam golova i jednom asistirao.

Kocaelispor je nakon osam kola osmi s 12 bodova, a poslije dva uzastopna poraza gostuje kod Alanyaspora. I dalje bez Petkovića, čiji će povratak ovisiti i o tome koliko će mu trebati da nakon duge stanke uhvati natjecateljsku spremu.

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