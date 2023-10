Trener lokosa nakon poraza: Pa kad je to neka utakmica u HNL-u imala 9 minuta nadoknade?!

Lokomotiva je bila na nekoliko minuta udaljena od prve pobjede na Maksimiru nakon pet godina, ali Dinamo je u dramatičnoj završnici zabio dva gola i slavio u 13. kolu (2-1).

Lokosi su vodili od četvrte minute golom Tucija. I od tada je Dinamo dominirao, stvarao šanse i prijetio, ali Čavlina je sve skidao. U 90. minuti Žilinski je imao zicer za 2-0 i sigurnu pobjedu, no lopta je prošla pored desne stative. Bio je to trenutak koji je okrenuo utakmicu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Martin Baturina je u petoj minuti sudačke nadoknade zabio spektakularan gol, da bi potom Kaneko dvije minute kasnije prvijencem donio pobjedu 'modrima.

Lokomotiva uvijek pravi velike probleme 'modrima' sa svojom poletnošću i energijom, ali opet su ostali bez svega nakon što su vodili.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Prvo poluvrijeme smo bili dobri, Dinamu smo radili probleme, nisu nam stvorili nijednu šansu. U nastavku smo se uvukli u kazneni prostor, nismo mogli složiti dva-tri pasa da izađemo kroz posjed, to nam je bio problem. Dinamo je imao puno udaraca, ali nisu imali mrtve šanse. Imali smo priliku za 2-0, nismo zabili i tad sam pomislio "valjda nam se neće to vratiti". Na kraju i je - rekao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sudac Jović je produžio utakmicu čak devet minuta.

- Devet minuta nadoknade? Ne znam koliko puta je bila takva nadoknada na našim utakmicama, ali ne gledam na to. Nema razloga razmišljati o tome, mi smo morali izdržati tih devet minuta kako go znamo, ali nismo, ispalo je pogubno za nas. Djelujem vam mirno? Ovo mi je valjda peti ovakav poraz, nije prvi puta da gubimo tako, pogotovo od Dinama. Puno nam se puta to dogodilo, bilo je "more" takvih utakmica. Mislio sam da će se jednom i nama okrenuti, ali ipak nije.