Samo su najzagriženiji MMA i kickboks fanovi čuli za latvijskog borca Konstantina Gluhova (41). Neki će ga se možda prisjetiti iz borbe s našim Antom Delijom 2015. godine. Kako god, ovaj je borac odradio više od 50 profesionalnih MMA borba i za takav podvig mu se mora 'skinuti kapa'.

No, malo tko zna što je sve proživio u karijeri koju je vodio ukrajinski trener Yuri Ryzhikov. Naime, on je litavskom borcu uzeo sav novac kojeg je zaradio dok su surađivali te mu potpuno kontrolirao život.

- Njegova filozofija je bila da borci samo trebaju trenirati i da minimaliziraju komunikaciju s ljudima, uključujući obitelj. Yuri je tvrdio da on nije trener već učitelj i da se ne možeš natjecati ako ne učiniš sve što tražiš - otkrio je Gluhov.

Trener mu je uzimao sav novac od borbi i sponzora, a on nije sumnjao da ga koristi.

- Ušao sam u obitelj Ryzhikov kao posvojeni sin. Zbog njih sam prestao komunicirati s vlastitim roditeljima. Svu zarada od borbi i sponzora išla je Yuriju i tvrdio je da će mi novac dati kada mi bude potreban. Kada bih tražio nešto novca, rekao je da na računu nema ništa i da pravi borac nema potrebu za novcem. Uzeo mi je oko 100.000 dolara - istakao je Gluhov i nastavio je:

- Imao sam 21 godinu, bio sam europski prvak u kikboksu i nisam imao nikakvog životnog iskustva. Ryzhikov od čovjeka zna napraviti zombija. Stručnjak je za psihoterapiju i to koristi s ljudima.

Gluhov je za kraj ispričao nevjerojatnu priču koja ledi krv u žilama.

- Tjerao me da hodam gradom i da napadam obične ljude. Morao bih ih prebiti. Bili su to beskućnici, alkoholičari, ovisnici o drogama. Ostavio bi me u tom lošem kraju i moram sam tući te ljude. Pravi horor.