Trener Milana o Luki Modriću: S njim nešto gubite, ali s druge strane i dobijete. Važem odluku

Milan je u prva tri kola Serie A ostvario dvije pobjede i remi, a danas ga čeka prvi ozbiljniji ispit na gostovanju kod Lazija. Rossoneri su sezonu otvorili slavljem protiv Torina (2-1), potom svladali Veneziju (2-0), dok su u prošlom kolu protiv Juventusa odigrali 1-1. Lazio je, s druge strane, zasad stopostotan.

Uoči dvoboja koji je na rasporedu od 18 sati, trener Milana Ruben Amorim govorio je o brojnim temama, a posebno se osvrnuo na čovjeka kojem je namijenio jednu od ključnih uloga u svojoj momčadi, Luku Modrića.

Foto: Daniele Mascolo

Amorim je ovog ljeta inzistirao na tome da hrvatski kapetan ostane u Milanu još najmanje jednu sezonu. Svjestan je da 41-godišnji veznjak više ne može odgovoriti baš na svaki zahtjev modernog presinga, ali istodobno smatra da ono što Modrić donosi s loptom nadilazi taj nedostatak.

- Spremni smo. Razgovarali smo i analizirali ono što nije bilo dobro u posljednjoj utakmici, brzina, agresivnost, energija. To nam je nedostajalo i želimo napredovati. Rekao sam da želim momčad koja kontrolira utakmicu i koja uvijek pokušava zabiti gol. Govorili su mi da će moj nogomet u Italiji biti težak, ali moje se namjere ne mijenjaju, želimo biti dominantni - istaknuo Amorim.

Upravo se na pitanju ravnoteže između presinga i posjeda otvorila priča o Modriću. Amorim je jasno dao do znanja što mu je važnije.

- Modrić ponekad nije u stanju pritiskati protivnika u svakoj pojedinoj obrambenoj akciji, ali on je i naš igrač koji upravlja našim posjedom lopte, što nam je važno. Kao trener moram donijeti odluku i kažem da, kada imamo loptu, možemo bolje upravljati igrom s njim na terenu - rekao je Amorim pa dodao:

- S jedne strane nešto gubite, a s druge nešto dobivate. Ako nešto moramo izgubiti, radije ću izgubiti malo više u presingu, a manje u posjedu. Želim način igre koji nam omogućuje da dominiramo u posjedu lopte.