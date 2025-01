Trener Milana: Sve je ovaj put bilo protiv nas. Loš teren, a ni suci nisu na razini Lige prvaka

Dinamo je srušio Milan (2-1) u posljednjem kolu Lige prvaka, ali ipak je ostao bez eliminacijske faze. Talijanski velikan je prošao dalje, no i on ima svoje probleme, poprilično velike. Atmosfera u momčadi je narušena, trener Sergio Conceicao se proteklog vikenda nakon pobjede protiv Parme skoro potukao s kapetanom Calabriom.

Momčad ne djeluje dobro i pitanje je do kada će čelnici trpjeti portugalskog stručnjaka. A on je za poraz od Dinama okrivio - sve.

- Sve je tijekom utakmice bilo protiv nas, ne želim se skrivati. Falio nam je temelj, a kada to fali, teško je. Bili smo bliže porazu nego pobjedi, nisam ovdje da otkrivam toplu vodu. Sada je ovo stvar našeg ponosa i svih ciljeva koje imamo. Moramo nešto promijeniti. Ovo je bila za mene prva utakmica u Ligi prvaka na klupi Milana. Radi se o teškom terenu po pitanju kvalitete, suci mi se nisu činili da su na razini Lige prvaka. Mogao bih nabrajati izgovore, ali ne želim sada o tome. Govorio bih o nečemu što je meni najvažnije, a to je strast, cilj svih nas da damo sve od sebe. Ako ne, može se mijenjati trener, ali tako će se teško nešto promijeniti. Ja mogu nešto izmišljati, pokušavati s klupe savjetovati igrače, ali problem je u samom temelju. Ući u utakmicu Lige prvaka ovako... Teško se nakon toga vratiti - rekao je trener Milana.

Konferencija za medije nakon susreta Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otkrio je i kako će pričati s upravom oko pojačanja.

- Pokušavamo pronaći rješenja, kako bismo bili jači u nastavku sezone. Još imamo sve u svojim rukama u Ligi prvaka, imamo play-off, to moramo odraditi. Imamo sve. Moramo nešto promijeniti kako bismo se podignuli, ako ne promijenimo, bit će jako teško.

Je li vam ovo najgora utakmica na klupi Milana?

- Prvih 20 minuta nam je nedostajao stav, nismo ni došli do njihova gola. Događaju se pogreške i meni se dogodi da pogriješim, ali kada je Musah dobio crveni karton, činilo se kao da je naša situacija bila neizbježna. Zabili su nam gol, a mi smo nakon toga izgubili igrača. Opet se ne želim ispričavati i tražiti izgovore, mi smo kao momčad izgubili, preuzimam odgovornost za ovaj poraz. No, u svlačionici svi se moramo pogledati u oči i preuzeti odgovornost za ono što radimo - poručio je Conceicao.

Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Atmosfera u momčadi je jako loša, a talijanski novinari su trenera Milana pitali vjeruju li igrači i dalje u njegov rad.

Nemam tu sumnju. To što ja oklijevam u odgovorima, nije da imam sumnje u glavi, ja pokušavam najbolje i najiskrenije odgovoriti. Na kraju krajeva, vidio sam igrače, bilo im je žao. Da nije tako, ne bismo mi osvojili Superkup, niti pobijedili Parmu ni Como sa snažnim stavom. To je ono što nam treba na svakoj utakmici., Ako ne možemo promijeniti situacija s onima koji su tu, to ćemo učiniti s nekim drugim. Što se tiče povjerenja igrača, naravno da ono postoji. Moramo poboljšati situaciju - poručio je on za kraj.