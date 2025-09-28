Trener Milana uzdigao Modrića u nebesa: 'Ta inteligencija...'

Sretan sam jer je ovo bio važan i vrlo težak test protiv kvalitetne momčadi kao što je Napoli. Naše prvo poluvrijeme bilo je sjajno, no u drugom smo nažalost ostali s igračem manje. Barem smo uspjeli vježbati obranu, to su situacije u kojima ste prisiljeni protivniku dopustiti prilike za gol, rekao je trener Milana Massimiliano Allegri nakon velike pobjede 2-1 protiv Napolitanaca kojom su 'rossoneri' preuzeli prvo mjesto Serie A.

- Dečki su odradili stvarno dobar posao, ali ovo je tek početak. Moramo uživati u pobjedi večeras, a onda se od sutra početi fokusirati na sljedeću utakmicu prije pauze za reprezentativne obveze - dodao je Talijan kojem je ovo drugi mandat na klupi Milana.

U prvom je s 'rossonerima' osvojio scudetto, u drugom je vratio Milan na vrh, tamo gdje i pripada.

- Moramo nastaviti raditi, danas smo napravili mali korak naprijed zasluženom pobjedom protiv snažnog Napolija. Kada znate patiti pod pritiskom, lakše je pobijediti ako imate ovakav duh.

Foto: Alessandro Garofalo

Luka Modrić ponovno je bio fantastičan. Allegri je prokomentirao njegovu predstavu protiv Napolija.

- Imati ga ispred obrane donosi kvalitetu, ali i inteligenciju pri zatvaranju dodavačkih kanala. Loptu može osvojiti više presijecanjem nego uklizavanjem, tu može biti izuzetno vrijedan - istaknuo je Talijan.

Foto: Alessandro Garofalo

Milan u idućem kolu gostuje kod Juventusa na čijoj klupi sjedi Igor Tudor. Nekada je Allegri vodio 'staru damu' pa će ovo biti sudar s bivšim mu klubom.

- Malo je čudno, jer sam ovu utakmicu igrao s obje strane, prvo sam bio u Milanu, zatim u Juveu, sada opet natrag u Milanu. U svakom slučaju, to je veličanstvena utakmica - zaključio je trener 'rossonera' za DAZN.