Obavijesti

Sport

Komentari 0
KLASA JE KLASA

Trener Milana uzdigao Modrića u nebesa: 'Ta inteligencija...'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Trener Milana uzdigao Modrića u nebesa: 'Ta inteligencija...'
Foto: REUTERS/PIXSELL

MILAN - NAPOLI 2-1 Hrvatski kapetan odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu i bio jedan od ključnih faktora u pobjedi za vrh Serie A

Sretan sam jer je ovo bio važan i vrlo težak test protiv kvalitetne momčadi kao što je Napoli. Naše prvo poluvrijeme bilo je sjajno, no u drugom smo nažalost ostali s igračem manje. Barem smo uspjeli vježbati obranu, to su situacije u kojima ste prisiljeni protivniku dopustiti prilike za gol, rekao je trener Milana Massimiliano Allegri nakon velike pobjede 2-1 protiv Napolitanaca kojom su 'rossoneri' preuzeli prvo mjesto Serie A.

- Dečki su odradili stvarno dobar posao, ali ovo je tek početak. Moramo uživati u pobjedi večeras, a onda se od sutra početi fokusirati na sljedeću utakmicu prije pauze za reprezentativne obveze - dodao je Talijan kojem je ovo drugi mandat na klupi Milana.

UZBUDLJIV DERBI VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!

U prvom je s 'rossonerima' osvojio scudetto, u drugom je vratio Milan na vrh, tamo gdje i pripada.

- Moramo nastaviti raditi, danas smo napravili mali korak naprijed zasluženom pobjedom protiv snažnog Napolija. Kada znate patiti pod pritiskom, lakše je pobijediti ako imate ovakav duh.

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: Alessandro Garofalo

Luka Modrić ponovno je bio fantastičan. Allegri je prokomentirao njegovu predstavu protiv Napolija.

- Imati ga ispred obrane donosi kvalitetu, ali i inteligenciju pri zatvaranju dodavačkih kanala. Loptu može osvojiti više presijecanjem nego uklizavanjem, tu može biti izuzetno vrijedan - istaknuo je Talijan.

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: Alessandro Garofalo

Milan u idućem kolu gostuje kod Juventusa na čijoj klupi sjedi Igor Tudor. Nekada je Allegri vodio 'staru damu' pa će ovo biti sudar s bivšim mu klubom.

- Malo je čudno, jer sam ovu utakmicu igrao s obje strane, prvo sam bio u Milanu, zatim u Juveu, sada opet natrag u Milanu. U svakom slučaju, to je veličanstvena utakmica - zaključio je trener 'rossonera' za DAZN.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'
LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao
VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
UZBUDLJIV DERBI

VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!

'Rossoneri' su poveli već u 3. minuti. Nakon pola sata udvostručili su prednost da bi u nastavku skrivili penal i ostali s igračem manje. Ipak, uspjeli su izdržati i u izravnom derbiju svrgnuti Napoli s vrha

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025