MILAN - NAPOLI 2-1 Hrvatski kapetan odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu i bio jedan od ključnih faktora u pobjedi za vrh Serie A
Trener Milana uzdigao Modrića u nebesa: 'Ta inteligencija...'
Sretan sam jer je ovo bio važan i vrlo težak test protiv kvalitetne momčadi kao što je Napoli. Naše prvo poluvrijeme bilo je sjajno, no u drugom smo nažalost ostali s igračem manje. Barem smo uspjeli vježbati obranu, to su situacije u kojima ste prisiljeni protivniku dopustiti prilike za gol, rekao je trener Milana Massimiliano Allegri nakon velike pobjede 2-1 protiv Napolitanaca kojom su 'rossoneri' preuzeli prvo mjesto Serie A.
- Dečki su odradili stvarno dobar posao, ali ovo je tek početak. Moramo uživati u pobjedi večeras, a onda se od sutra početi fokusirati na sljedeću utakmicu prije pauze za reprezentativne obveze - dodao je Talijan kojem je ovo drugi mandat na klupi Milana.
U prvom je s 'rossonerima' osvojio scudetto, u drugom je vratio Milan na vrh, tamo gdje i pripada.
- Moramo nastaviti raditi, danas smo napravili mali korak naprijed zasluženom pobjedom protiv snažnog Napolija. Kada znate patiti pod pritiskom, lakše je pobijediti ako imate ovakav duh.
Luka Modrić ponovno je bio fantastičan. Allegri je prokomentirao njegovu predstavu protiv Napolija.
- Imati ga ispred obrane donosi kvalitetu, ali i inteligenciju pri zatvaranju dodavačkih kanala. Loptu može osvojiti više presijecanjem nego uklizavanjem, tu može biti izuzetno vrijedan - istaknuo je Talijan.
Milan u idućem kolu gostuje kod Juventusa na čijoj klupi sjedi Igor Tudor. Nekada je Allegri vodio 'staru damu' pa će ovo biti sudar s bivšim mu klubom.
- Malo je čudno, jer sam ovu utakmicu igrao s obje strane, prvo sam bio u Milanu, zatim u Juveu, sada opet natrag u Milanu. U svakom slučaju, to je veličanstvena utakmica - zaključio je trener 'rossonera' za DAZN.