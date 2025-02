Trener mladog judaša: Ivan se vratio s prvenstva i zalegao. Užas, gripa mu je otišla na srce

Ivan Bezić (16) prije samo deset dana kao kadet je bio velika senzacija Prvenstva Hrvatske u judu došavši do finala u Zagrebu u kategoriji do 60 kilograma. No veselje se ubrzo pretvorilo u šok i užas. Član Judo kluba Pujanke, iz kojega je potekla i zlatna olimpijka Barbara Matić, u induciranoj je komi i bori se za život nakon neočekivanih komplikacija.

- Ne znam što reći. Gripa je otišla na srce, užas. Bio je na seniorskom prvenstvu, vratio se i zalegao - rekao je njegov i Barbarin trener Vladimir Preradović za Slobodnu Dalmaciju i otkrio da se mladić liječi na zagrebačkom Rebru.

- U šoku smo, zvali smo doktore i sve žive, sve koji mogu bilo kako pomoći. Sve što smo mogli, ali situacija je baš... ajme - kazao je šokirani trener.

Judašev otac Denis, član upravnog odbora sinjskog nogometnog kluba Junak, gdje je i Ivan trenirao, prenio je apel preko Ivanova kluba:

"Molim Vas pomolite se za moga Ivana i neka osjeti potporu od Vas. U komi je i u teškoj borbi je za život (virus gripe zahvatio je srčani mišić). On je hrabar borac i neka osjeti potporu svojih ljudi", napisao je.

Trener Vladimir Preradović na pitanje što sad poručio je:

- Moliš se, računaš mlada osoba, oporavit će se. Što drugo možemo, ne znam, očajni smo.

Pred Ivanom je najteža borba, svi se nadaju da će još jednom izaći kao pobjednik.