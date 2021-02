Denver Nuggetsi sinoć su izgubili od Bostona Celtica 112-99, unatoč tome što je srpski centar Nikola Jokić zabio 43 koša. To je već drugi slučaj ove sezone da Nuggetsi gube kada Jokić ide preko 40 poena.

'Joker' je u prve tri četvrtine pogodio 14 od 17 šuteva i upisao 39 poena, ali je u posljednjoj ostao na tek četiri.

- Nije ostao bez goriva nego treba pomoć. Igramo dva dana zaredom, a Nikola svake večeri nosi momčad na leđima. Netko treba iskočiti i pomoći mu. Murray je pokušao, ali imao je devet izgubljenih lopti, a to je nedopustivo i on to zna. Nikola ostavlja sve na terenu svake večeri, kandidat je za MVP-a, ali ne može biti jedini takav igrač, drugi mu moraju pomoći - rekao je trener Michael Malone.

Jokić ove sezone ima impresivnu statistiku od 27,1 poena, 11,3 skokova i 8,6 asistencija po utakmici, a unatoč tome Denver Nuggetsi su tek sedma momčad na Zapadu s omjerom 15-12.

Nuggetsi su prošli regularni dio sezone završili na trećem mjestu, a u doigravanju su došli do konferencijskog finala, za njih prvog takvog od 1985. godine, gdje su ih izbacili budući prvaci LA Lakersi. Unatoč porazu, Malone i njegovi igrači bili su sretni jer su znali da su na dobrom putu. No, promjenom rostera ipak su malo 'skrenuli s kursa', iako još uvijek ima puno vremena za poboljšati i uigrati neke stvari.