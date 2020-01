Trener Nuggetsa Mike Malone pojačat će stožer Srbije za OI

Izbornik košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov (48) je NBA trener. Sam je vodio Phoenix Sunse, sad je pomoćnik u Sacramentu, a za Olimpijske igre u Tokiju svoj će stožer pojačati: glavnim trenerom Denver Nuggetsa, Mikeom Maloneom (48)!

Vijest je potvrdio i Košarkaški savez Srbije, a Malone je nedavno proslavio 200. utakmicu na klupi Nuggetsa koje je odveo do statusa jedne od četiri najbolje momčadi cijele NBA lige. Trener je od 1993., ima gotovo dva desetljeća NBA iskustva.

Malone je više puta glasno i jasno rekao kako je fenomenalni srpski centar Nikola Jokić (24) najbolji igrač Denvera, sjajni pozitivni efekt njegovog uključivanja u olimpijsku priču ima svu mogu košarkašku logiku.

“I just want to help this team be the best team it can be and do my job as a head coach and as a leader.”



